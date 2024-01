Al via la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: il calendario delle partite, gli orari e dove vederle in tv

Al via a Riad, Arabia Saudita, la Supercoppa italiana, mini torneo tra le dune imbottito di milioni. In tutto tre partite: due semifinali e la finale. Gare secche, niente supplementari, si va direttamente ai calci di rigore. Formula nuova, vecchia fame (di soldi ). Incasso totale 23 milioni, 8 alla squadra che vince, 5 a quella che perde; in tutto i quattro club italiani partecipanti porteranno a casa 16,2 milioni. Una buona boccata d’ossigeno per le casse dolenti della serie A. Niente male per un torneo che comincia il giovedì sera e termina lunedì 22, sempre alle ore 20. In lizza Napoli, Inter,Lazio, Fiorentina. Cioè la squadra che ha vinto lo scudetto, la squadra che ha vinto la Coppa Italia e le due “damigelle”: la Lazio, seconda in Campionato e la Fiorentina finalista di Coppa Italia. In sintesi: pioggia di milioni, più spettacolo che sport ma anche obiettivi concreti oltre al premio a 6 zeri: l’Inter per il terzo sigillo di fila, il Napoli per riemergere dalle ultime delusioni in campionato, i Viola per il trofeo che sfugge e la Lazio per aprire un ciclo anche se Maurizio Sarri ha giudicato questa trasferta “ dannosa, il calcio ha bisogno di soldi e li cerca nel modo meno opportuno”. Le prime due semifinali.

Napoli-Fiorentina (giovedì 18 ore 20)

È la prima delle due semifinali. Match per entrambe le squadre che arrivano in momenti duri; ma la stima di Mazzarri e Italiano ha riportato il club al centro della scena. In campo gli azzurri si presentano senza alcuni big come Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d’Africa. Simeone o Raspadori guideranno l’attacco. Anche la Fiorentina ha i suoi indisponibili come Castrovilli e Kouame. Quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa. Il match sarà trasmesso in diretta da Italia 1.

Inter-Lazio (venerdì 19 ore 20)

L’Inter è alla caccia del terzo sigillo. Inzaghi insegue la quinta Coppa per diventare il n.1 e superare Capello e Lippi. In più la vittoria in Super Coppa darebbe slancio all’Inter in vista dello scontro diretto per lo Scudetto con la Juventus. Ma Sarri non ci sta e sogna il trofeo anche se gli manca Immobile (infortunato) e Luis Alberto non è al top. In compenso è cresciuto Zaccagni

La finale lunedì 22 gennaio

È la quarta volta che l’Arabia Saudita ospita la Super Coppa italiana. L’edizione 2018 si giocò a Gedda ( vittoria della Juve sul Milan). Nel 2019 il mini torneo si disputò a Riad ( vittoria della Lazio sui bianconeri). La terza edizione si è disputata ancora a Riad e l’Inter ha travolto il Milan. La prossima Super Coppa? Una delle ipotesi allo studio prevede la Super Coppa italiana negli Stati Uniti o in Canada. Finale lunedì sera, diretta su Canale 5.