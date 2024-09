Al via a Zurigo i Mondiali di ciclismo (22-29 settembre). I convocati azzurri, in testa Pippo Ganna

Al via a Zurigo i Mondiali di ciclismo (22-29 settembre). Ma già sabato 21 c’è una anteprima ufficiale: la staffetta mista dei Paralimpici che dal 2023 fanno parte integrante del programma iridato. Presenti in Svizzera corridori di 57 Paesi, dalla Australia all’Uzbekistan. È presente pure il Vaticano seppur con un solo atleta (Rien Schuurhuis, 42 anni, moglie italiana, olandese naturalizzato della Città del Vaticano, primo corridore della storia a rappresentare la Santa Sede). Ma sono presenti, sempre con un solo corridore, Paesi come il Qatar, Mongolia, Mauritius, Thailandia, Algeria, Belize, Bermuda, Cina, Giappone, Guinea-Bissau, Honduras. Sono altresì presenti tutti i più forti corridori a cominciare da Pogacar, Evenepoel, Alaphilippe, Landa, Carapaz.

I convocati azzurri

Scelti gli azzurri che parteciperanno ai campionati del mondo di ciclismo e paraciclismo su strada. La grande novità di questo evento è la contemporaneità delle prove di ciclismo e paraciclismo. Un programma intenso. La spedizione azzurra comprende uomini e donne juniores, Under 23, Élite donne e uomini. La pattuglia azzurra degli uomini élite che saranno impegnati domenica 29 settembre, sono Bagioli, Cattaneo, Ciccone, Frigo, Rota, Tiberi, Ulissi, Zambanini e Pippo Ganna. La rappresentan femminile comprende: Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini insieme ad Alice Arzuffi, Barbara Malcotti, Enrica Magnaldi, Soraya Paladin e Gaia Realini.

Svizzera storica

Il primo azzurro a conquistare la maglia iridata è stato Fausto Coppi nel 1953. Nel 1971 Mercks ha bruciato Gimondi tra ali di folla. Nel 1996 l’Italia ha infilato il poker con gli Under 23 del Ct Fusi: oro Figueras; poi Sgambelluri, Sironi e Bettini. Nel 2009 lo svizzero Cancellara ha vinto il terzo dei suoi 4 mondiali crono.

Domenica 22 la rassegna propone la cronometro e a rappresentare l’Italia c’è Pippo Ganna simbolo della nazionale. L’azzurro se la vedrà con Evenepoel, uno dei più grandi specialisti di sempre. Pippo è molto atteso; il suo palmares è strepitoso: su strada ha conquistato 33 vittorie delle quali 26 contro il tempo. Inoltre ha vinto 7 tappe al Giro d’Italia e 1 alla Vuelta. Nei velodromi ha vinto 6 mondiali nell’inseguimento.

Dove in tv

Le gare di Zurigo saranno trasmesse su Rai Sport e poi, per gli abbonati, su Eurosport. A pagamento su Discovery+, SkyGo, Now, DAZN.