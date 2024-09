Al via il Gran Premio Nuvolari (20-22 settembre). In gara 300 auto d’epoca ed equipaggi di mezzo mondo

Al via da Mantova il Gran Premio Nuvolari, l’altra Mille Miglia. Edizione n.34. Omaggio a Tazio Nuvolari (1892-1953), il leggendario “Nivola”, immenso pilota automobilistico (e motociclista).

In sintesi: 3 tappe, 300 auto storiche (le più belle del mondo), un percorso in mezza Italia in nome (anche) della sostenibilità ambientale . Gara di “regolarità classica” per vetture costruite dal 1919 al 1981 regolarmente targate e revisionate, equipaggiate esclusivamente con pneumatici omologati per la circolazione stradale; e gara di “regolarità moderna” per Gran Turismo costruite dal 1991 al 2024. Dal 20 al 22 settembre è presente il gotha dei “gentleman drivers “ provenienti da tutto il mondo: presenti i regolari sti sti più abili e piu‘ agguerriti.

Gran Premio Nuvolari, il percorso

Edizione ricca di novità a cominciare dal percorso che punta verso nord dopo la tradizionale partenza dal cuore di Mantova. In gara alcune vetture superstar come l’Aston Martin DBR22 Limited Edition, una delle sole 22 prodotte al mondo nonché l’unica ad essere entrata in un garage italiano.

Il colpo d’occhio che si è presentato giovedì mattina in Piazza Sordello e Piazza delle Erbe – cuore della Mantova trecentesca- ha lasciato senza fiato. Edizione con numeri da record: 300 vetture iscritte di cui 90 anteguerra. E un corteo di Gran Turismo moderne al seguito. Tra le auto più rappresentative ci sono icone di eleganza e velocità anni ‘20 come le Alfa Romeo 6C 1750 e le Bugatti T37.

A bordo si parlano tutte le lingue: italiano, tedesco, inglese, russo, olandese, francese, svedese, giapponese. I Paesi Bassi la fanno da padrone. Partecipano anche gli Stati Uniti e il Sud America con equipaggi arrivati da Argentina, Uruguay e Messico. Le 3 tappe sono lunghe e non semplici da affrontare al volante di queste vetture d’epoca: 1.100 km in tutto fra Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Marche. Le tappe ufficiali sono Modena, Pistoia, Arezzo e Rimini.

Le tappe

Tappa N.1 (Mantova-Modena). Dopo la partenza da Piazza Sordello, le vetture entreranno nella provincia di Verona, Trento per rientrare a Castel d’Ario ( paese natale di Nuvolari) e arrivo in serata in Piazza Grande a Modena.

Tappa N.2 (Modena-Rimini). Partenza alle 7 dal parco Novi Sad di Modena. Quindi le vetture affronteranno il Parco della Collina Vecchia ( Pistoia) e passeranno per Siena ( Piazza del Campo) e Arezzo ( Piazza Grande). Arrivo in serata a Rimini, Piazza 3 Martiri.

Tappa N.3 (Rimini-Mantova). Dal parco Fellini di Rimini il percorso si snoderà per Forlì, Ferrara, Poggio Russo, Ostiglia. Previsto l’arrivo delle prime vetture – domenica 22 – a Mantova, Piazza Sordello intorno alle 14.30.