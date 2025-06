Stanotte a Miami, ore 2 italiane, prende il via il primo Mondiale per club. Un torneo calcistico voluto dalla Fifa in nome del Dio quattrino. Gara inaugurale con l’Inter Miami di Messi, Suarez e Bousquet contro il Real Africano, l’Al Ahly, squadra egiziana che ha vinto 12 Champions di cui quattro negli ultimi sei anni.

Ma stanotte il più atteso è Leo Messi che alla soglia dei 38 anni vuole ancora stupire. Match preceduto da roventi polemiche perché l’Inter Miami non aveva sufficienti titoli per partecipare. Ma la Fifa ha fatto spallucce e ha tirato dritto.

Non essendo riuscita in alcun modo ad imbucare Ronaldo non voleva perdere anche il fuoriclasse argentino dal sontuoso palmares: 865 gol fra club e Nazionale, 73 in meno del portoghese che oltretutto ha due anni in più. Comunque Leo e Cristiano sperano entrambi di giocare il Mondiale vero tra un anno con Argentina e Portogallo.

Un mondiale grandi numeri

Al via negli Stati Uniti 32 squadre di 20 Paesi, in programma 63 partite distribuite in 11 città americane. Montepremi gigantesco da 1 miliardo di dollari. I gettoni di presenza sono significativi. Per esempio all’Inter di Chivu andranno 24 milioni, alla Juve di Tudor 20. Ogni vittoria vale 1.9 milioni, il pareggio 900.00. Il passaggio agli ottavi somma altri 7 milioni, quelli ai quarti altri 12,2 e così via fino a chi alza la Coppa che da sola vale 37 milioni.

Molti dicevano di voler boicottare il Mondiale per Club ma alla fine si sono arresi davanti a tanta manna. Le 32 squadre sono divise in otto gironi da quattro; le prime due accedono alla fase a eliminazione diretta.

Gli Ottavi saranno esauriti con 2 partite al giorno (27-30 giugno). Tutte le 63 partite del mondiale per club sono trasmesse gratuitamente in live streaming su DAZN. Una partita al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma viene trasmessa su Mediaset (Canale5, Italia1).

Le partite da non perdere

Oltre a quella di stanotte consigliamo quattro partite di assoluto rilievo: PSG – Atletico Madrid il 15 giugno alle 21 italiane, Inter Miami-Porto il 19 giugno sempre alle 21 italiane. Terza ghiottoneria il 18 giugno ( ore 21) tra Real Madrid e Al Hilal. Tutti i Continenti sono rappresentati: l’Europa con 12 squadre, il Sud America (6), Africa, Asia e America centrosettentrionale (4). Uno l’Oceania. Più appunto l’Inter Miami.

Inter e Juve d’assalto

L’Inter di Chivu va all’assalto con la coppia Lautaro-Thuram; la coppia vuole dimenticare Monaco. Debutterà al mondiale alle 3 del mattino di mercoledì 18 giugno (ora italiana). Avversari i messicani del Monterrey. La Juve di Tudor se la vedrà con l’Al-Ail il 19 giugno. Ma il match più interessante, i bianconeri, lo avranno il 26 giugno, ore 21 contro il Manchester City.