Al via lunedì il prestigioso torneo di Wimbledon (30 giugno-13 luglio),il più antico evento nello sport del tennis (1877); terzo torneo, in ordine cronologico, del Grande Slam dopo l’Australian Open (gennaio) e gli Open di Francia (giugno). È l’unico Major che si gioca sull’erba, tagliata ad 8 millimetri; l’unico in cui i tennisti e le tenniste devono indossare divise e scarpe di colore bianco in onore alla tradizione dei primi giocatori inglesi. Apre, come da tradizione, il detentore Alcaraz (contro Fognini). Tema conduttore: Sinner e Alcaraz contro tutti; i due fuoriclasse hanno vinto gli ultimi sei Slam. A Londra possono incontrarsi solo in finale.

Record di azzurri in tabellone

Sono 11. Mai così tanti. E con Jannik Sinner, n.1 al mondo, ci sono altre tre testa di serie (Musetti, Cobolli, Berrettini) e sette atleti di belle speranze come Arnaldi, Sonego, Darderi, Bellucci, Nardi, Fognini, Zeppieri. Naturalmente c’è molta curiosità attorno a Sinner soprattutto per due motivi: primo, sarà riuscito a metabolizzare i tre match point non sfruttati al Roland Garros contro Alcaraz che rimangono, come scrive Paolo Bertolucci, “l’unico tarlo in grado di minarne le solidissime certezze”? Secondo: quali conseguenze potrebbe avere, sulla sua forza mentale e fisica, il freschissimo divorzio con il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio fuori dal team dopo soli nove mesi? Gli sono rimasti, naturalmente, Vagnozzi e Cahill: basteranno? Jannik, dicono i rumors, avrebbe licenziato Panichi e Badio per talune dichiarazioni dí troppo che Sinner, maniaco della riservatezza, non ha gradito (eufemismo). Segno di un insospettato nervosismo o c’è dell’altro? Altre incognite: Musetti e Berrettini con quale condizione si presenteranno?

Le azzurre in gara

Sono tre: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Jasmine, finalista dodici mesi fa, è stata sorteggiata nella parte alta del draw, quella presieduta dalla regina del tennis mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka. Le altre due Azzurre sono state inserite nella parte bassa, quella della campionessa del Roland Garros, cioè la statunitense Coco Gauff, n.2 del ranking mondiale. Lunedì e martedì uomini e donne giocheranno il primo turno, mercoledì e giovedì il secondo, venerdì e sabato il terzo. Domenica 6 luglio cominceranno gli ottavi, martedì 8 i quarti.

Montepremi stellare

Grazie (anche) agli sponsor, gli organizzatori sono riusciti a raggiungere una cifra record: 62,5 milioni di euro. Previsti premi ad ogni passaggio di turno. I vincitori dei tornei di singolare maschile e femminile riceveranno 3,5 milioni di euro ciascuno. Biglietti esauriti.