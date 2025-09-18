Al via domenica prossima in Ruanda i Mondiali di ciclismo (21-28 settembre). Presentate ufficialmente a Solbiate Olona (Varese) le squadre di azzurre e azzurri. La spedizione italiana conta su 27 convocati. Il calendario prevede prove su strada maschili e femminili, cronometro individuali maschili e femminili e la staffetta mista a cronometro a squadre. Tranne quest’ultima, che è una prova unica, le gare su strada e a cronometro avranno competizioni per tre categorie: Junior, U23, Élite. Il primo contingente di 11 atleti è partito mercoledì 17, guidati dal ct Marco Villa. Un secondo gruppo di 8 atleti sarà in Ruanda venerdì 19. Tra il 23 e 24 settembre, infine, raggiugeranno il quartiere generale azzurro gli ultimi otto stradisti, tra cui Elisa Longo Borghini, Giulio Pellizzari e Giulio Ciccone. Alla presentazione, a sorpresa, è intervenuto Pippo Ganna (“È sempre bello sentire il profumo d’azzurro”). Nella circostanza Top Ganna era accompagnato da Matteo Sobrero, il fidanzato della sorella.

Gli azzurri convocati

Il ct Villa per la Nazionale Élite ha convocato 8 corridori per la prova regina: Ciccone (capitano), Bagioli, Cattaneo, Fortunato, Frigo, Masnada, Sobrero. Villa è fiducioso (“Una scelta di cui siamo orgogliosi”). L’ultimo Mondiale vinto dall’Italia risale al 2008 con il veneto Alessandro Ballan, oro a Varese. In Ruanda sono tredici i titoli in palio equamente divisi tra uomini e donne.

Le azzurre in gara

Sono sette: Elisa Longo Borghini (capitana), Barale, Gasparrini, Malcotti, Paladin, Persico, Trinca Colonel. Elisa, 33 anni, ha vinto per la seconda volta di fila il Giro d’Italia, è in forma, ha esperienza da vendere, ha sempre fatto bene ovunque: bronzo alle Olimpiadi di Rio (2016) e Tokyo 2020, cinque bronzi ai Mondiali, oro e argento agli Europei su strada (più tre bronzi). Correrà il 26 e “ci crede”, dice il ct Velo.