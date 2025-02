Parte nel weekend in Thailandia il Mondiale della MotoGP, la classe regina delle due ruote. È il campionato più lungo di sempre. In programma 22 appuntamenti per 44 gare totali considerando anche le Sprint del sabato.

Terminerà, dopo 22 GP, il 16 novembre a Valencia. Un anno a tutto gas. In pista 22 piloti di 11 team. Partenza sparata: sabato la Sprint (13 giri), domenica 2 marzo il GP sul circuito di Buriram (4.554 metri, 16 curve, 26 giri per un totale di 118,4 km).

Si annuncia un duello a tre: Bagnaia, Marc Marquez e il campione del mondo in carica Jorge Martin: due alfieri della Ducati e l’alfiere della Aprilia. Una corona per tre, almeno sulla carta. Marquez è già in gran spolvero, nelle pre qualifiche di venerdì 28 febbraio è stato il più veloce, secondo Morbidelli a 158 millesimi terzo Quartararo (+0”342), quarto Miller (+0”417), quinto Bezzecchi (+0”428).

Da non sottovalutare in ogni caso appunto il rampante Bezzecchi (Aprilia), il talentuoso Pedro Acosta (KTM) e Bastianini (Red Bull Ktm Tech3). Ma le sorprese sono sempre in agguato. Certo, Pecco e Marc sono “imprendibili”, come dice Giacomo Agostini. Ma sarà bene tenere d’occhio le Desmo non ufficiali, cioè le altre Ducati, specie ad inizio stagione. Ergo, attenzione al duo Di Giannantonio-Morbidelli del “Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

I due big della Rossa favoriti

Sono Pecco Bagnaia e Marc Marquez ma le insidie sono sopratutto la Aprilia in attesa di Martin (infortunato) e la KTM di Pedro Acosta spalleggiato da Brad Binder. Bagnaia si dice pronto a sfidare Marquez. Le stelle Ducati scendono in pista convinti che “non ci saranno scontri fra compagni come nel 2016”.

Gli appassionati comunque si attendono dai 2 ducatisti un duello a viso aperto. Pecco ha vinto 39 GP di cui 29 nella classe Regina. Lo spagnolo con la Ducati Gresini ha centrato 3 vittorie. Quest’anno è passato alla Ducati ufficiale e ha tutte le intenzioni di vincere il nono titolo iridato. È il caso di ricordare che Marc Marquez in carriera ha vinto 88 GP di cui 62 in Moto GP.

Il calendario del Mondiale

Tre gare in marzo (Thailandia, Argentina, Austin), 2 in aprile (Qatar e Spagna), 2 in maggio (Le Mans e Silverstone), 3 in giugno ( Aragon, Mugello, Olanda ), 2 in luglio ( Germania e Repubblica Ceca) e 2 in agosto ( Austria e Ungheria).

E dopo la pausa estiva si riprende il 7 settembre in Catalogna, il 14 settembre il Circus arriverà in Italia a Misano. Seguiranno gli ultimi 6 GP (Giappone, Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo, Valencia). Delle 22 gare in programma c’è quest’anno la novità Balaton in Ungheria. L’ultima volta che si è corso in Ungheria è stato nel lontano 1992.