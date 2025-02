Fiato alle trombe! Questa sera, 18 febbraio, il via ufficiale a Londra della stagione 2025 della Formula Uno. Alle ore 21 (italiane) sul palco della “The 02 Arena “ – magnifica struttura da 20mila posti progettata dal famoso studio “Populous” di Kansas City, lo stesso che ha progettato a New York lo Yankee Stadium e a Londra il mitico Wembley – dicevamo, su questo palcoscenico andrà in scena “F1 75 Live”, uno show di due ore in cui la Ferrari e gli altri 9 team sveleranno le livree delle monoposto 2025.

Il rendering della nuova Rossa

La Ferrari nella circostanza mostrerà anche quello che in gergo si chiama “rendering” – un disegno di grafica computerizzata tridimensionale che fornisce l’aspetto finale della vettura – ovvero una anticipazione di quanto sarà visibile nella presentazione di mercoledì a Maranello. Ma da tempo filtrano indicazioni confortanti per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Insomma, la Ferrari è migliorata grazie ad un nuovo progetto e dall’efficacia degli sviluppi. Gli ingegneri del team hanno lavorato tutto l’inverno raggiungendo livelli di accortezza degli strumenti rilevante. I progressi della Rossa sono evidenti. Probabile che la scuderia di Maranello si batta per il titolo Costruttori con la McLaren che dopo anni di utilizzo della galleria del vento (a Colonia presso la Toyota) ha aggiornato il proprio impianto a Woking.

Le altre big sono ad un punto diverso tra loro: la Red Bull è in ritardo a causa della vetustà della galleria del vento di Bedford. Quanto alla Mercedes si dice che sia al pari del Cavallino per la qualità dei banchi dei motori. È il caso di ricordare che Kimi Antonelli, 18 anni, ha preso il posto di Hamilton sulla Mercedes F1; il che vuol dire che dopo oltre 30 anni un italiano ha un’auto da titolo mondiale.

Leclerc e Hamilton partiranno alla pari

La stagione 2025 rappresenta qualcosa di molto importante nella storia della Ferrari. Il titolo per la Rossa manca dal 2008 per quanto concerne quello Costruttori e dal 2007 per quello Piloti. Nel 2024 c’è stata una crescita importante della monoposto che l’ha portata a lottare per il titolo Costruttori sino all’ultima gara. Quest’anno con l’investimento di Hamilton ci si aspetta di più. Tuttavia nelle prime gare Leclerc ed Hamilton partiranno alla pari, come è giusto che sia, poi ad un certo punto il Cavallino prenderà la sua decisione, qualora uno dei due dovesse ritrovarsi troppo attardato nella lotta iridata. Si profila una battaglia che quasi sicuramente vedrà protagonisti anche Verstappen, Piastri e Norris. La Mercedes sarà ai nastri di partenza con la giovanissima coppia formata da Russel e Antonelli.

Dove in tv

La serata londinese sarà trasmessa in diretta da Sky e in Streaming su Now e Skysport.it. Al termine dell’evento fari puntati su Maranello intorno alle 23. Sky mostrerà in tempo reale i dettagli relativi ai colori delle monoposto, le foto, video e i primi commenti sulla stagione. La diretta sul canale 207 avrà inizio alle 20.30 per il pre Show.