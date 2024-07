Altra medaglia d’oro nel nuoto, Thomas Ceccon domina i 100 dorso

Thomas Ceccon ha trionfato nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi, conquistando una storica medaglia d’oro per il nuoto italiano. Questo successo rappresenta un traguardo straordinario per il nuotatore azzurro, un risultato che era nell’aria. Già durante le batterie, Ceccon aveva dimostrato di avere nelle braccia il potenziale per la vittoria, registrando il secondo miglior tempo. La sua prestazione eccezionale è stata confermata in finale, dove ha toccato la piastra in 52”, davanti al cinese Xu (52’’32) e all’americano Murphy (52’’39).

Doppietta olimpica nel nuoto

L’Italia ha vissuto un momento di grande orgoglio con la vittoria di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, seguita dall’oro di Thomas Ceccon nei 100 dorso. Martinenghi, preparato in ogni minimo dettaglio, ha raccontato emozionato al Tg Rai di aver persino pianificato l’intervista post-gara. Ceccon, dal canto suo, ha realizzato il sogno di una vita: vincere un’Olimpiade. La Defense Arena di Parigi è esplosa di gioia, accompagnando con un battito di mani l’inno nazionale italiano. “È una gara crudele, si può perdere tutto per pochi decimi,” ha dichiarato Ceccon dopo la premiazione, evidenziando quanto sia sottile il confine tra vittoria e sconfitta in uno sport come il nuoto.

Benedetta Pilato, lacrime di gioia nonostante il quarto posto

Benedetta Pilato ha sfiorato il podio nella finale dei 100 rana, arrivando quarta per un solo centesimo. Nonostante la delusione apparente, Pilato ha condiviso la sua gioia e il senso di realizzazione ai microfoni Rai. “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Le mie sono lacrime di gioia, è stato il giorno più bello della mia vita,” ha detto la nuotatrice. La giovane atleta ha riflettuto sul suo percorso, ricordando come solo un anno fa non fosse in grado di competere a questi livelli. La sua performance, seppur non medagliata, rappresenta un importante progresso e una promessa per il futuro del nuoto italiano.