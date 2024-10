Anche in Arabia vince sempre Sinner. Al “Six Kings Slam” di Riad debutta con una vittoria lampo sul russo Medvedev, travolto in due set: 6-0,6-3. Ora Jannik troverà in semifinale sua maestà Djokovic. Nella esibizione milionaria di Riad da’ una lezione a Medvedev : al russo lascia appena 3 game. Medvedev, molto nervoso, si è consolato con i petrodollari. Il suo match gli è valso 20.000 euro al minuto.

Match senza storia. In 26 minuti Sinner ha vinto il primo set con un 6-0 mai uscito prima nelle sfide ufficiali. Medvedev sconsolato ha rotto racchette, litigato con le mosche, è andato fuori giri in mezz’ora. Più interessante il secondo set: unico momento di pathos l’ottavo game quando Jannik ha dovuto fronteggiare 3 palle break consecutive dallo 0-40, ma si è salvato con il servizio è una favolosa palla corta. Asfaltato l’attuale n.5 del mondo. Il match è durato 1h9’. Una passeggiata.

Stasera la semifinale con DJ

L’azzurro e il serbo si ritrovano 4 giorni dopo la finale di Shanghai dove Jannik ha sconfitto Novak per la terza volta di fila, la quarta in carriera. Chi vince stasera il match esibizione – 18.30 diretta tv su Sky e DAZN – si riporta di fatto avanti in vista dell’appuntamento clou della stagione cioè le Finali di Torino. Dopo la partita di Dj-Sinner saranno in campo per l’altra semifinale . Dopo le 20, Nadal e Alcaraz. Match tutto spagnolo. All’appuntamento di stasera Alcaraz arriva grazie alla vittoria, nei quarti di finale, con il 21enne danese Rune travolto in due limpidi set: 6-4, 6-2.

Il torneo dei paperoni

Montepremi mai visto. Cifre impressionanti: 12,4 milioni di euro complessivi. Al vincitore andranno 5,5 milioni di euro, gli altri cinque partecipanti riceveranno ciascuno un gettone di presenza di 1,38 milioni. Mai è stata pagata ad un vincitore una somma del genere. Sinner in particolare è stato ricevuto all’aeroporto di Riad come un principe. Lo sceicco lo corteggiava da anni, fin da quando la stella di Jannik ha cominciato a brillare. L’azzurro, in questi anni di prodigiosa scalata al vertice mondiale del tennis, non hai ceduto alle lusinghe dei petrodollari. Ha accettato quest’anno perché il n.1 del ranking è blindato almeno fino agli Australian Open. Dunque ha potuto rinunciare ai 500 punti di Vienna senza alcun patema d’animo, nessuna angosciosa sofferenza. Basta e avanza il (ridicolo) tormento della Wada. E come diceva il grande Eduardo in Napoli milionaria: ”Ha da passa’ nottata”.

La formula del torneo

Si parte dai quarti di finale e si gioca al meglio dei tre set in un tabellone ad eliminazione diretta, con il bye al primo turno per Djokovic e Nadal. Le semifinali sono programmate per giovedì, sabato le finali. Curiosità: in campo si contano 63 Slam.