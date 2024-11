Ansia Sinner: la notizia è appena arrivata

Per Jannik Sinner non arrivano buone notizie: l’ultima arrivata può metterlo in pericolo, ecco di cosa si tratta

Se andasse tutto bene ci sarebbe poco di divertente e Jannik Sinner ormai lo ha capito. Il tennista italiano in campo è ormai invincibile o quasi: due Masters 1000, un Grande Slam e il torneo esibizione in Arabia Saudita i trionfi negli ultimi tre mesi, quelli in cui il numero 1 al mondo ha confermato di essere il migliore di tutto.

Vuole continuare ad esserlo e vuole continuare a vincere, ora che arrivano due appuntamenti ai quali ci tiene in modo particolare: le ATP Finals di Torino e la final eight di Coppa Davis. Due appuntamenti nei quali dimostrare quanto sono assurde le chiacchiere sul fatto che Jannik si senta poco italiano: lui all’Italia ci tiene ed è per questo che sogna altri due trionfi. Il modo migliore di distrarsi e non pensare alla sentenza del Tas di Losanna e alla squalifica ‘certa’ secondo l’ex tennista Bracciali.

La strada che porta però al torneo di Torino della prossima settimana potrebbe essere un po’ più impervia del previsto perché le notizie che arrivano da Parigi non fanno stare tranquillo Sinner. Il tennista italiano ha saltato il torneo di Bercy ha causa di un virus intestinale che lo ha costretto a qualche giorno di riposo. Il Masters 1000 parigino si è però rivelato poco fortunato anche per Alcaraz, sconfitto da Ugo Humbert negli ottavi di finale. Un risultato che potrebbe rappresentare una notizia non buona per lo stesso Sinner.

Sinner, possibile incrocio con Alcaraz a Torino

La precoce eliminazione di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Parigi-Bercy potrebbe riguardare indirettamente anche Jannik Sinner e il suo percorso alle ATP Finals.

Ora che lo spagnolo è stato eliminato, infatti, c’è il rischio che venga scavalcato nel ranking da Zverev: il russo potrebbe diventare il numero due al mondo se riuscisse a conquistare la finale al Parigi-Bercy dove è arrivato già alla semifinale, in programma oggi. Dovesse andare così le cose, cambierebbe anche il calendario delle ATP Finals: con Alcaraz terzo, Sinner se lo ritroverebbe nel suo girone, mentre nel girone opposto finirebbe Zverev come seconda testa di serie.

Così la sfida tra l’italiano e lo spagnolo andrebbe in scena quasi subito e non in semifinale o finale come accadrebbe nel caso in cui Alcaraz riuscisse a confermare la seconda posizione nel ranking ATP. Per farlo però tutto è nelle mani di Zverev che si candida a diventare anche uno dei possibili rivali per la conquista delle ATP Finals di Torino.