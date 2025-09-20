Fine settimana da urlo per lo sport azzurro sul palcoscenico mondiale. Tennis e atletica leggera in copertina con una straordinaria conferma (la coppia Errani-Paolini) ed una medaglia storica nel triplo (Andrea Dallavalle). Due risultati sorprendenti . Le azzurre, sempre super, hanno raggiunto la finale nella Bjk Cup (la Coppa Davis femminile). L’azzurro è entrato nella storia con un argento nel triplo dopo una carriera piena di infortuni. Nel dettaglio.

Un argento che vale triplo

Va detto,nessuno si aspettava una sorpresa del genere, i pronostici erano tutti a favore di un altro azzurro; cioè Andy Diaz, bronzo olimpico a Parigi, frenato da malanni fisici. Ed allora, sotto i riflettori, è spuntato il 25enne di Piacenza, protagonista di un salto triplo (17,64) a dir poco clamoroso.

Un salto che ha dato ad Andrea Dallavallle l’argento ai Mondiali di Tokyo e alla spedizione azzurra di eguagliare il record di Göteborg 1995. Italia di nuovo a sei presenze sul podio trent’anni dopo. E non è finita qui. Andrea al penultimo tentativo era addirittura balzato al comando: poi è sbucato il cubano-portoghese Pedro Pichardo, 33 anni, oro olimpico a Tokyo (e due Mondiali nel palmares) e con un un incredibile 17,91 si è preso il titolo iridato.

Andrea sulle prime c’è rimasto male poi si è riappropriato del sui orgoglio ed ha ammesso di “aver fatto qualcosa di inimmaginabile. Nel mio salto c’erano tutto ik lavoro e le delusioni degli ultimi anni. Ma ii destino mi ha ripagato”.

La coppia d’oro del tennis femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini non finiscono mai di stupire. Dopo l’oro olimpico di Parigi sono di nuovo in finale della prestigiosa Billie Jean King Cup, edizione n.62, in corso a Shenzhen (Cina).

Le azzurre hanno sconfitto in semifinale il doppio ucraino (6-2, 6-3) ottenendo il pass con un 2-1 in rimonta. Elisabetta Cocciaretto aveva perso il match di apertura contro kostyuk (6-3, 6-2) ma Jasmine ha pareggiato i conti battendo Elina Svitolina, 31 anni, ucraina di Odessa, un osso duro; non a caso ha vinto 18 tornei WTA.

Pertanto è risultato decisivo il doppio e le azzurre lo hanno vinto nettamente (6-2, 6-3) conquistando per la terza volta consecutiva la finale della Bjk Cup che si giocherà domenica 21.