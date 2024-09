Arrestato all’improvviso in Germania: e il motivo è clamoroso

Il volto noto del calcio internazionale è stato arrestato improvvisamente in Germania dalla polizia: ecco cosa è accaduto

Una disavventura per il volto noto del calcio internazionale, con un passato anche in Italia a precisamente con la maglia del Milan.

Le cronache raccontano di quanto accaduto a Jens Lehmann, oggi 54 anni, ex portiere rossonero (appena 5 partite a Milano). In carriera ha vestito anche la maglia dell’Arsenal e difeso la porta di Borussia Dortmund e Stoccarda. Nel suo curriculum il record di espulsioni per un portiere in una sola stagione, ben cinque, e anche la pipì a bordo campo durante una gara di Champions, non certo episodi di cui andare fieri. Come non c’è da andare fieri per quanto gli è accaduto lunedì in Germania.

Sono questi i giorni dell’Oktoberfest, manifestazione particolarmente sentita dai tedeschi e alla quale anche Lehmann non ha voluto mancare. L’ex calciatore è stato immortalato mentre festeggiava indossando il lederhosen, il tradizionale vestito della Baviera, e bevendo boccali di birra. Peccato che l’ex estremo difensore non abbia pensato a come tornare poi a casa dopo aver assunto una quantità eccessiva di alcol.

Niente passaggio, nessun accompagnatore sobrio ed allora Lehmann ha pensato bene di mettersi al volante della sua vettura, anche se – da quanto viene riportato – non era particolarmente lucido.

Arrestato Lehmann dopo l’Oktoberfest: le accuse

Mentre era al volante della sua vettura, Lehmann è stato avvistato da una pattuglia della polizia che, raccontato i media locali, avrebbero notato qualcosa che non andava nella sua guida.

Dopo aver fermato la vettura, gli agenti hanno trovato l’ex calciatore con evidenti difficoltà a mantenere l’equilibrio. Inoltre emanava un forte odore di alcol e non sarebbe riuscito a soffiare nell’etilometro. Da qui la decisione delle forze dell’ordine di trasportarlo nella stazione di polizia e di trattenerlo con l’accusa di presunta guida in stato d’ebbrezza.

Lehmann è stato quindi sottoposto alle analisi e, nell’attesa dei risultati, gli è stata confiscata la patente. Il giorno dopo l’ex portiere è stato rilasciato ed ha potuto fare ritorno a casa. Un episodio che non è unico per l’ex Milan che quest’oggi sarà in un’aula di tribunale per difendersi dall’accusa di aver segato illecitamente la trave del soffitto del garage del vicino. Ma anche in passato il rapporto tra Lehmann e la giustizia è stato tormentato come ricordano i quotidiani tedeschi raccontando l’accaduto. Procedimenti contro di lui sono stati aperti per insulti e per frode. In quest’ultimo caso è stato accusato di aver lasciato il parcheggio dell’aeroporto di Monaco senza pagare il dovuto per un totale di circa 300 euro.