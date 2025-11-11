Sinner implacabile. Debutto vincente di Jannik alle Finals di Torino. Lunedì sera ha di nuovo battuto il canadese Auger-Aliassime in due set: 7-5, 6-1. Un deja-vu dell’ultima finale 1000 dell’anno contro Felix.

Insomma, Torino come Parigi. E mercoledì l’azzurro se la vedrà con Zverev. Il match dell’esordio comunque non è stata una passeggiata. Il canadese ha lottato fino al 6-5, poi un problema muscolare emerso all’inizio del secondo set lo ha frenato consegnandolo alla resa definitiva.

E così Sinner ha risollevato il morale a tutti dopo la sconfitta di un Musetti arrivato un po’ stanco da Atene. Jannik ha infilato la vittoria n. 27 consecutiva indoor.

E, come dice Bertolucci, ha trovato “continuità, velocità e una buonissima distribuzione degli angoli. Queste qualità gli hanno permesso di tenere il proprio game con una certa continuità senza mai rischiare”. Dunque un Sinner molto solido, concreto e con una percentuale di errori molto bassa.

La felicità di Jannik

A fine match l’azzurro non ha nascosto la sua felicità. Ha detto: ”Bello avere tanta Italia qui in Italia. Sono molto, molto contento di rigiocare qua, in un torneo e in un posto molto speciale. Ogni anno è comunque diverso”.

Sinner ha messo nel mirino queste Finals, bersaglio grosso di fine anno, attorno al quale è ruotata probabilmente tutta la sua preparazione sul veloce. Per lui tifo da stadio e spalti tinti di luci blu ad esaltare l’arancione delle maglie pro- Sinner. Il gruppo Borg a cui Jannik fa parte comprende Sverev, Ben Shelton e Auger- Aliassime.

Con Zverev cerca il bis

Mercoledì Sinner torna in campo contro il tedesco Zverev che ha già vinto nella prima giornata contro l’americano Ben Schelton con il punteggio di 6-3, 7-6.

Match delicato anche se Sinner ha battuo il tedesco 5 volte su 9 incontri, fra cui gli ultimi 4 di fila. Cioè Cincinnati 2024 e nel 2025 Melbourne, Vienna, Parigi.

Anche a livello indoor Sinner è avanti 2-1. Altro obiettivo di Jannik e’ quello di chiudere l’anno con almeno il 90% di vittorie per la seconda volta consecutiva. Al momento il suo bilancio annuale è di 54 successi e 6 sconfitte. Sinner ha concluso :” Con Sascha il servizio sarà fondamentale, per me ma anche per lui”.