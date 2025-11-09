Sinner, Alcaraz, Djokovic, tre nomi dominano l’edizione 2025 delle Nitto Atp Finals, a Torino dal 9 al 16 novembre.

Djokovic ha rinunciato, per un problema alla spalla, dopo avere battuto Musetti ieri ad Atene.

Così saranno i due migliori tennisti del tennis maschile a decidere chi chiuderà l’anno al numero 1 del mondo.

Sono stati sorteggiati i due gironi di questa edizione:

nel “Jimmy Connors Group” ci sono Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur

nel “Bjorn Borg Group” ci sono Jannik Sinner, Alexander Zverev e Ben Shelton. L’ultima casella se la giocano il canadese Felix Auger-Aliassime e l’italiano Lorenzo Musetti

Questa la presentazione di James Hansen, sul New York Times.

Le ATP Tour Finals ospiteranno la lotta tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner per il titolo di numero 1 del mondo di fine anno, e i migliori tennisti del mondo hanno già scoperto chi affronteranno nella fase a gironi.

Djokovic ha un record recente molto più favorevole contro Alcaraz che contro Sinner, con un record di 0-5 contro l’italiano e di 3-2 contro lo spagnolo nelle sue ultime cinque sfide con entrambi i giocatori.

Il numero 2 del mondo Jannik Sinner ha sconfitto Félix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6(4) domenica, vincendo il Masters di Parigi, che lo vede superare Alcaraz in vetta alla classifica mondiale (secondo l’aggiornamento di lunedì 3 novembre).

Lo spagnolo ha aperto le porte perdendo contro Cameron Norrie al primo turno dell’ultimo ATP Masters 1000 dell’anno, dando vita a una prestazione altalenante nella capitale francese, perdendo per 4-6, 6-3, 6-4.

Sinner a Torino si gioca il primato

Ma Sinner, campione in carica alle ATP Tour Finals, resterà lì solo per una settimana. I suoi 1.500 punti, ottenuti lo scorso anno rimanendo imbattuto nella vittoria del titolo, faranno calare la sua classifica di 52 settimane prima del torneo, mentre Alcaraz ne perderà solo 200, dopo essere arrivato con un raffreddore e aver perso due delle tre partite della fase a gironi dell’evento del 2024.

A causa della struttura a punti della classifica delle ATP Tour Finals, Alcaraz concluderà l’anno da numero 1 al mondo se rimarrà imbattuto nelle tre partite del girone all’italiana, o se raggiungerà la finale con almeno una vittoria del girone all’italiana, a prescindere da ciò che farà Sinner.

“È stata una finale così intensa, sapevamo entrambi cosa ci aspettava”, ha detto Sinner. “È stato un anno fantastico, a prescindere da ciò che accadrà ora a Torino”.

È una conclusione degna di una stagione in cui Sinner e Alcaraz hanno affermato il loro dominio assoluto sul resto del campo. Si sono divisi i quattro Slam e hanno aperto un divario di quasi 5.700 punti tra loro e il numero 3 Alexander Zverev.

Causa la rinuncia del serbo, Djokovic e Sinner non si affronteranno sul campo, ma il loro rapporto è oggetto di un interessante articolo di Matthew Futterman sempre sul Times.

I paragoni tra il riservato prodigio italiano e la focosa leggenda serba, scrive Futterman, risalgono ai giorni precedenti al Covid-19. Jannik Sinner stava appena iniziando la sua scalata nel tennis; Novak Djokovic stava per lanciare il suo decisivo sorpasso sui grandi che lo avevano preceduto.

Questi due giocatori, agli antipodi nelle loro carriere ma insieme ai vertici dello sport, hanno continuato la loro simbiotica interazione verso uno scontro che tutto il tennis vorrebbe vedere il più spesso possibile, prima che Djokovic dica di aver smesso di essere l’oppositore dell’ascesa ad alta tensione di Sinner e Carlos Alcaraz.

La sinergia tra Sinner e Djokovic non è affatto casuale. Riccardo Piatti li ha allenati entrambi nella sua accademia durante i loro anni di formazione. E come ha fatto con tanti altri giovani giocatori che cercano i suoi consigli, Djokovic ha trascorso molto tempo ad allenarsi con Sinner, soprattutto quando entrambi vivevano a Monte Carlo diversi anni fa.

Oggi si allenano ancora occasionalmente, anche se Djokovic trascorre la maggior parte del suo tempo libero a Belgrado. E Sinner, 23 anni, non ha mai dimenticato i consigli che Djokovic gli ha trasmesso. “Mi ha dato molte informazioni che posso usare per rendere il mio gioco simile al suo, ma nel mio stile”, ha detto di Djokovic in una conferenza stampa all’All England Club. “È sicuramente la persona che ammiro di più, cerco di fare un paio di cose come lui”.

Il confronto con Djokovic

Sono giocatori diversi. Sinner è più alto di diversi centimetri e il suo servizio è anni luce avanti rispetto a quello di Djokovic quando aveva la sua età. Ma sa anche che sono più simili che diversi.

“Come forse colpiamo la palla di dritto e di rovescio”, ha detto Sinner a proposito della principale somiglianza tra loro, probabilmente riferendosi al modo in cui entrambi amano stare vicino alla linea di fondo quando partono con i loro colpi da fondocampo, e usano la loro innata capacità di cronometrare la palla e sfruttarne l’energia, lo slancio e la direzione per deviarla dall’altra parte.

Djokovic ha detto di aver colpito per la prima volta le palle con Sinner quando l’italiano aveva circa 14 anni. “Magro e alto”, è così che ricorda Sinner, proprio come era lui a quell’età. Parlando sabato sera dopo la vittoria, si è concentrato su ciò che Sinner ha cambiato negli ultimi due anni, durante la sua ascesa ai vertici.

“Il lavoro che ha svolto con la sua squadra negli ultimi due anni è straordinario in termini di miglioramento. Davvero, servizio, movimento, precisione. Voglio dire, per quanto tutti parlino della velocità dei suoi colpi, il tempismo è incredibile.

“Penso che abbia ridotto il numero di errori non forzati che aveva forse nei primi anni della sua carriera, e ora è semplicemente super preciso e mette costantemente sotto pressione l’avversario perché gioca così velocemente.” Djokovic non ha fatto altro che elogiare Sinner da un po’ di tempo.

“Sta giocando un tennis fantastico, un tennis d’attacco, ed è semplicemente fortissimo sotto ogni aspetto”, ha detto prima della semifinale agli Open di Francia, vinta da Sinner in tre set. È stata la sua quarta vittoria consecutiva su Djokovic.

Djokovic ha battuto Sinner l’ultima volta alle ATP Tour Finals nel 2023. È stato allora che Djokovic ha notato che la traiettoria di Sinner stava davvero cambiando, insieme a quella di tutti gli altri tennisti. Ha avuto una visione molto ravvicinata. Si sono giocati due volte in cinque giorni, con Djokovic che ha perso la prima partita e poi ha vinto la seconda. Si erano anche giocati in semifinale a Wimbledon quattro mesi prima, con Djokovic che ha vinto in tre set. Sinner stava ancora cercando di capire il tennis sull’erba quando ha ricevuto una dimostrazione dal vivo di come farlo.

Due settimane dopo, in Coppa Davis, Sinner ha salvato tre match point nel loro incontro di singolare e poi ha contribuito a battere Djokovic nella Doppio. Djokovic continuava ad aspettarsi che il livello di Sinner calasse. Invece, Sinner ora aveva la stabilità nei suoi colpi da fondocampo che era stata a lungo parte del gioco di Djokovic, e il suo servizio aveva raggiunto un altro livello, proprio come quello di Djokovic nel corso della sua carriera, soprattutto dopo l’infortunio al gomito nel 2017.

L’ascesa di Sinner al numero 1 del mondo e la migliore stagione recente di Djokovic nel 2023, quando vinse tre titoli del Grande Slam e chiuse l’anno da numero 1 del mondo, sono sorprendentemente simili:

È piuttosto difficile per due giocatori al vertice del tennis giocare in modo più simile, e anche i rispettivi punteggi di qualità del colpo in quei periodi di tempo coincidono.

Ma, come ha notato Sinner, le differenze permangono, soprattutto sull’erba, dove i rimbalzi più bassi e le reazioni più rapide incoraggiano i giocatori a variare i loro colpi, sia in attacco che in difesa.

Sinner pensa che Djokovic si muova con più sicurezza sull’erba di quanto non faccia lui. Tanti piccoli passi, tanta attesa. Sembra Sapere dove è diretto ogni colpo, e arrivarci così velocemente, con così tanto equilibrio. Gioca anche con più varietà di Sinner, trovando punti del campo che Sinner – e la maggior parte degli altri giocatori che non sono Alcaraz – non cercano.

Ma Sinner si sta avvicinando anche a questo fronte, e ci ha messo ancora più enfasi quando ha iniziato a giocare sull’erba quest’anno. Negli ultimi 18 mesi ha eseguito i suoi colpi principali in media nell’86,5% dei casi. Ad Halle, il riscaldamento di Sinner per Wimbledon, la percentuale è scesa a poco meno dell’80%.

Ha anche imparato una grande lezione per avere successo sull’erba, ovvero colpire un servizio strepitoso.

È ciò che Djokovic ha fatto per la maggior parte degli ultimi sette anni, combinando velocità e piazzamento in un modo che lo ha reso incredibilmente difficile da superare. Sinner ha assistito alla defenestrazione di Djokovic su Dan Evans al secondo turno. Ha visto un giocatore servire meglio di quanto abbia mai fatto quando era in campo.

“È migliorato molto, il servizio”, ha detto di Djokovic dopo quella partita. “Stava servendo incredibilmente bene”.

Sinner ha cercato di fare lo stesso anche lui, non solo in termini di potenza, ma anche di precisione. Nel 2022, il 67,5% dei suoi servizi è atterrato entro 60 centimetri dalle linee. Quest’anno, servendo più forte rispetto a quattro stagioni fa, è arrivato al 73,5%. Questa, forse, ha creato la somiglianza più importante di tutte. Nei primi tre turni, Sinner ha vinto il 100% dei suoi game di servizio. Djokovic è stato al suo fianco fino al suo ultimo game di servizio contro Kecmanović. Quindi forse, in fin dei conti, ciò che vale nella vita vale anche nel tennis: si tratta di scegliere i giusti modelli di riferimento.

Come spesso accade, Djokovic era felice di interpretare questo ruolo.

“Sono contento di essere riuscito in un certo senso a influenzarlo positivamente”, ha detto Djokovic, “spero di essere stato qualcuno a cui si ispirava in termini di gioco”.