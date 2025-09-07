Azzurre del volley da sogno. L’Italia di Velasco è campione del mondo. Battuto in 5 set la fortissima Turchia. Match da batticuore. Le azzurre, partite bene, hanno poi concesso troppo spazio ai martelli verdeoro, Vargas su tutte.

Poi la squadra nazionale di volley, trascinata da una Sylla spettacolare, ha aperto il gas, si è messa a giocare il suo volley olimpico e al tiebreak ha piegato la Turchia con un filotto di 8 punti consecutivi.

Italia sul tetto del mondo ma il risultato non era affatto scontato. Alla fine ha vinto il carattere, la grinta, il talento, la ferocia agonistica delle azzurre. L’Italia ha riportato il mondiale dopo 23 anni. Ovazioni per Velasco ed il suo vice Barbolini.

GARA ADRENALINICA

All’appuntamento finale del Mondiale di volley le ragazze del ct Velasco sono arrivate con una vittoria incredibile in rimonta (3-2) dopo cinque set al cardiopalma e 133 minuti difficile da dimenticare.

Più di due ore contro un Brasile galattico trascinato da due stelle di immensa grandezza: la schiacciatrice Gabi (29 punti) e l’opposto Rosamaria Montibeller (19). L’Italia ha vinto al tie-break. La Turchia ha disputato una semifinale meno adrenalinica, battuto il Giappone 3-1, seppur in rimonta.

Problema per entrambe: il recupero fisico e mentale. Italia-Turchia e stato anche un derby tra moglie e marito. Cioè tra l’azzurra Monica De Gennaro e il ct della Turchia, Daniele Santarelli; i due si sono sposati nel 2017. “Moki” e’ napoletana, il marito umbro. Entrambi militano nel Conegliano. Monica ha ricevuto il premio di “miglior libero”

I SET

Partenza alle 14.31 (ora italiana). Primo set: avvio equilibrato (10-10), poi 18-18 e 22-22.Match point Italia e vittoria 25-23.

Secondo set disastroso:avvio subito in salita per le azzurre (2-10). Divario inatteso. Muro turco granitico, Vargas martello implacabile. Finisce 13-25. Una stangata. Troppi regali.

Terzo set: buona partenza delle azzurre 10-6, poi un cedimento 17-17 e la Turchia sorpassa (20-21). L’Italia rimedia: 24-21. Ace di Vargas:24-24. Paola Egonu bastona ed è vittoria (26-24). Azzurre in vantaggio: 2-1.

Quarto set: altra partenza in salita: 6-8, non regge il muro azzurro (7-12). Filotto turco: 9-16. Errori azzurri, Vargas incontenibile:14-21. Guizzo tricolore: 17-21. Ma Vargas fa la differenza e finisce 19-25. Parità.

FINALE DI VOLLEY THRILLING

Tie break, Italia a sorpresa 4-3 poi 4-4. Vantaggio Turchia 4-6. Quindi il ribaltone : 7-6 per l’Italia e poi 9-7, 11-8, 12-8, 13-8, 14-8, 15-8. Italia campione del mondo. Altra partita incredibile. Altra Italia epica. Altra pagina memorabile dello sport italiano.