Ferrari show. Dopo aver incantato martedì sera Londra (svelate le livree delle monoposto 2025) il Cavallino ha concesso il bis a Maranello, meno di 24 ore dopo. Archiviata in gloria l’evento londinese alla “The 02 Arena”, spettacolare appuntamento organizzato per celebrare il 75esimo anniversario della massima serie dell’automobilismo tra luci laser e a lead – in passerella auto, piloti, team manager con contorno di video e cantanti, davanti a 20mila spettatori – la Rossa ha replicato il battesimo a Maranello e Fiorano mettendo in pista la SF25 in un delirio annunciato. Ne è uscito un Ferrari-Day bollente, contagioso, speranzoso. Obiettivo: arginare al meglio Verstappen che andrà a caccia del suo quinto titolo mondiale consecutivo. Titolo che manca alla Ferrari da troppo tempo, dal 2008. Vasseur alle 12.29 getta la maschera: ”Sì, dopo mesi di intenso lavoro, il nostro obiettivo sono i due Mondiali”. Cioè Costruttori e Piloti. E poi: ”Ci sentiamo pronti all’ultimo passo”.

Bagno di folla, entusiasmo alle stelle

Migliaia di tifosi da tuta Italia hanno preso d’assalto i due comuni modenesi. Mai vista tanta gente ai bordi della pista privata. I primi fan si sono presentati addirittura alle cinque del mattino. Buio e freddo. Alle 9 è arrivato in elicottero Elkann. Venti minuti dopo la seconda uscita di Leclerc con la SF-25; la prima uscita il monegasco l’aveva effettuata alle 9.20. Alle 10 c’era ancora gente in arrivo con bandiere, tamburi, cori da stadio, boati. Alle 11 Leclerc era ancora sulla pista di Fiorano per verificare il funzionamento di tutti i sistemi, comprese diverse prove partenza. Hamilton ha seguito Leclerc, immortalandolo con il cellulare. Vasseur ha seguito le prove dall’elicottero. Curiosità: Leclerc spesso ha rallentato per salutare i tifosi. Anche quando non si era mai visto. Il monegasco ha compiuto 100 km circa con la SF25, la metà di quelli concessi dal regolamento.

La prima Rossa di Lewis Hamilton

Incassato gli elogi di Verstappen (“Con la Ferrari lo vedo rinato”), salutato in mattinata i tifosi in italiano (video già virale), il Re Nero si è presentato dopo mezzogiorno al volante della sua prima Ferrari sulla pista di Fiorano accolto da un boato. Alle 13.47 è cominciata ufficialmente la sua stagione sulla SF-25. Alle 13.55, già in pista, ha rallentato per salutare il “popolo rosso”. Ovazioni. Dopo una breve sosta ai box è rientrato in pista alle 14.08 ed ha completato i test. Hamilton vivrà a Milano; ha preso casa nella zona mondana di Porta Nuova, abiterà con la nuova fidanzata Juliana Nalù, una modella brasiliana di 27 anni, personaggio dei social media con oltre 850mila follower.

Le novità più rilevanti

Al netto dei colori della livrea (peraltro già presentata nei rendering diffusi nella tarda serata di martedì), una livrea con un rosso più intenso ma anche con la presenza del bianco sul cofano motore e sull’ala posteriore, i cambiamenti più rilevanti riguardano due aree della vettura: la sospensione anteriore è stata rivista con il passaggio allo schema pull-rod per migliorare l’aerodinamica, le pance sono state riviste garantendo una migliore gestione dei flussi verso la parte posteriore. Prossimo appuntamento dal 26 al 28 in Bahrein (ultimi test); poi scatterà il Mondiale il 16 marzo a Melbourne (GP Australia).