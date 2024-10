Balotelli, la gaffe social è incredibile: ecco cosa è successo

Gaffe social con protagonista Mario Balotelli, neo attaccante del Genoa: il post scatena i follower, ecco cosa è successo

SuperMario è tornato. Il Genoa ha dato l’occasione che Balotelli aspettava da tempo, quella del ritorno in Serie A. Ripartirà dal Grifone l’attaccante, fortemente voluto da Gilardino per arginare l’emergenza costante nel reparto avanzato della formazione ligure.

Serviranno i suoi gol e le sue giocate per tirare su la squadra rossoblù dal pantano della zona retrocessione, anche se Balotelli non calca un campo di Serie A dal marzo 2020, un Sassuolo-Brescia che vide le Rondinelle perdere per 3-0. Bisogna tornare al 5 gennaio dello stesso anno per ritrovare l’ultimo gol nel massimo campionato, mentre in Italia l’ultima apparizione è stata con la maglia del Monza.

Dopo la Turchia, con la parentesi da dimenticare al Sion in Svizzera. Ora la nuova occasione in Italia con il Genoa che si aggrappa a lui per provare a risalire la classifica. Il debutto potrebbe avvenire già domani contro la Fiorentina, anche se non è da escludere che Gilardino lasci lavorare ancora qualche giorno Balotelli prima di lanciarlo nella mischia, in modo da evitare possibili problemi fisici legati all’inattività. Intanto, suo malgrado il calciatore è stato protagonista (o forse vittima) di un equivoco social.

Balotelli-Chiara Frattesi, l’equivoco diventa virale

Nell’epoca dei social basta poco a far diventare notizia un semplice post. Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell’Inter, lo sa bene visto che deve la sua popolarità anche ai social.

Attualmente impegnata in una relazione con Geolier, la Frattesi è stata protagonista di un equivoco social che ha fatto letteralmente scatenare i fan. Tutto nasce da una semplice storia pubblicata dalla ragazza su Instagram: una storia che la vedeva impegnata a giocare a Super Mario Bros.

È bastato questo e il pensiero al soprannome di Balotelli (SuperMario appunto) per scatenare i fan con fantasie che non avevano alcun motivo di esistere. Tutto un equivoco, un caso nato e finito nel giro di pochissimo tempo, perché Chiara Frattesi e SuperMario (Balotelli) non hanno nulla in comune. Risolto l’equivoco, lei potrà tornare alla sua relazione con Geolier, lui si potrà concentrare sul campo e sul ritorno in Serie A tanto atteso ed ora finalmente arrivato.

L’occasione da cogliere a volo, l’ultimo treno da non perdere per dimostrare che ha ragione quando dice che in questa Serie A può fare ancora la differenza. La chance per regalarsi almeno un finale di carriera all’altezza del suo immenso talento.