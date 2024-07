Berrettini è tornato. È il “The Hammer” (martello) dei giorni migliori. Ha vinto il torneo di Gastaad(Svizzera) battendo in finale il francese Quentin Halys, 27 anni, in due set limpidi: 6-3, 6-1 in 59 minuti; col 90% di punti vinti su primo sevizio. Seconda vittoria nel 2024 del tennista romano dopo Marrakech. Matteo ha bissato il trionfo nel prestigioso torneo svizzero del 2018; a Gastaad ha centrato il nono titolo del circuito e da lunedì 22 luglio tornerà nella top 50 del ranking mondiale.

TERZA FINALE STAGIONALE PER BERRETTINI

Berrettini continua nella scalata del ranking. Per l’azzurro si è trattato della terza finale stagionale dopo il successo a Marrakech e la sconfitta a Stoccarda. Erano state 4, con 2 titoli nel 2022 e 2021 le sue annate migliori. Matteo dunque sta tornando, peccato che non sarà ai giochi olimpici.

Aveva detto prima della finale :” Per me questa finale e’ speciale perché sono stato fuori gioco per diverso tempo a causa dei problemi fisici. Tornare qui e ritrovare la finale la rende una delle più importanti in assoluto”. La vittoria di Gastaad è la n. 16 su 21 in stagione, ha dunque superato il 75% di vittorie.

Considerando anche il Challenger di Phoenix, l’azzurro è a 20 su 26. Insomma, quando Berrettini sta bene, spesso vince. Stavolta Matteo ha trionfato senza aver perso nemmeno un set nel torneo.

LA GIOIA DELL’EX CT PAOLO BERTOLUCCI

L’ex ct Paolo Bertolucci ha espresso la sua felicità per 2 grandi ritorni: quello di Nadal e, appunto, quello di Berrettini. È il caso di ricordare che l’azzurro è arrivato in finale dopo aver battuto nientemeno che Stefanos Tsipras in 2 set 7-6(6), 7-5. Era la prima volta che batteva il greco. E anche questo è un bel segnale. Conclude Berrettini:”Questo torneo è davvero speciale per me tornare a vincerlo dopo 6 anni,lo è ancora di più. Sto ritrovando le mie sensazioni”.