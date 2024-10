Bologna-Milan: tutta la verità sulla nuova data, c’è un dato clamoroso

Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi: spunta tutta la verità sul giorno del recupero, il dato è clamoroso

Niente di fatto: Bologna-Milan non si giocherà. Alle 18 di questo pomeriggio allo stadio Dall’Ara non ci sarà nessuno: non i tifosi, fermati dall’ordinanza del sindaco Lepore, né tantomeno le squadre, nonostante il tentativo della Lega Serie A di far giocare ugualmente il match a porte chiuse.

L’ordinanza del primo cittadino del capoluogo emiliano ha disposto il rinvio del match a causa dei danni provocati dall’alluvione della scorsa settimana anche nella zona vicino lo stadio. Troppo rischioso vista la situazione gestire un afflusso di migliaia di tifosi, ma allo stesso tempo non è stato consentito di disputare il match senza pubblico. Un problema per la Lega Serie A che, infatti, ha provato fino all’ultimo a far giocare la partita lo stesso.

Si sono prese in considerazione tutte le ipotesi, anche quella di spostare l’incontro a Como o Empoli, ma non si è riusciti nell’intento di far scendere comunque in campo rossoblù e rossoneri. Ieri pomeriggio è arrivato il verdetto definitivo ed ora è partita la caccia alla prima data utile per recuperare Bologna-Milan. Non un problema di semplice risoluzione perché il calendario delle due squadre è più che ingolfato e si rischia di arrivare ad aprile 2025.

Bologna-Milan, la data del recupero: c’è una possibilità

Dando un occhio al calendario di Bologna e Milan, balza subito agli occhi che di date disponibili nel breve periodo non ce ne sono. Impegnate entrambe in Champions, sia rossoblù che rossoneri sono coinvolti anche nelle partite rinviate per la Supercoppa: Inter-Bologna e Como-Milan, entrambe in programma il 5 gennaio, non si potranno giocare.

Il primo slot libero potrebbe essere il 5 febbraio, a patto che entrambe escano agli ottavi di coppa Italia. Altrimenti si potrebbe arrivare alla settimana successiva, ma solo se nessuna delle due dovrà fare gli spareggi Champions. L’alternativa? Potrebbe esserci a marzo, ma ancora una volta dipenderà dal cammino europeo delle due formazioni visto che nelle prime due settimane del mese sono in programma andata e ritorno degli ottavi. Al momento la prima certa data utile è rappresentata dal 3 aprile, ma la Lega potrebbe anche provare ad anticipare il tutto a dicembre.

Bologna-Milan, infatti, potrebbe disputarsi il giorno 18 dicembre, ma servirebbe spostare a domenica 22 il match tra il Verona e i rossoneri ad oggi calendarizzato per venerdì 20. Un bel pasticcio insomma dal quale sarà complicato uscirne senza polemiche che, infatti, non sono mancate.