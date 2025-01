Il campione italiano è tornato a giocare ed ha infiammato il pubblico: ecco cosa è accaduto al numero 1 al mondo

Sorteggio fortunato. Jannik Sinner può ritenersi soddisfatto del primo appuntamento del 2025. Gli Australian Open avranno un tabellone favorevole al numero 1 al mondo con tutti i rivali più accreditati, da Djokovic ad Alcaraz e Zverev, dall’altra parte e affrontabili soltanto in finale.

Per arrivarci, il tennista altoatesino dovrà però comunque fare una scalata impegnativa che partirà con Jarry e potrà avere anche un derby italiano al terzo turno con Stefano Cobolli, mentre agli ottavi lo attende (se fossero rispettate le teste di serie) Rune con la possibilità di ritrovarsi contro anche Matteo Berrettini. La strada per la finale passa poi dalla possibile sfida con il padrone di casa De Minaur e la semifinale con uno tra Fritz e Medvedev: con il russo sarebbe la rivincita dell’atto conclusivo dello scorso anno.

In attesa del debutto, in programma domenica 12 gennaio, Sinner si sta scaldando partecipando all’Opening Week, match di esibizione che hanno visto il numero 1 al mondo battere l’australiano Popyrin in due set. Una partita che ha mostrato un italiano in buona forma e già pronto ad infiammare i tifosi con i suoi colpi.

Sinner, il colpo che entusiasma: il boato del pubblico

Jannik Sinner ha dimostrato di essere già in palla contro Popyrin, sconfitto in maniera autorevole in due set (6-4, 7-6). Forma fisica già accettabile, mano calda come si capisce dall’ultimo punto vinto che ha mandato in estasi il pubblico.

Il match point, infatti, è stato giocato con l’australiano in battuta, ma Sinner ha impiegato poco per portare lo scambio dalla sua parte. Prima una risposta in lungolinea, quindi un dritto ad incrociare per far muovere l’avversario, infine una chirurgica palla corta che cade proprio a pochi passi dalla rete. Un colpo che ha entusiasmato l’arena che ha accolto la vittoria del numero 1 al mondo con un grande boato ed applausi a scena aperta.

Ora però si fa sul serio per Sinner che tra due giorni esordirà agli Australian Open contro il cileno Jarry, con cui i precedenti sono in pareggio: 1-1. Il sudamericano è numero 34 al mondo: ha battuto Sinner nel 2019, perdendo invece lo scorso anno a Pechino in tre set (4-6, 6-3, 6-1). I tifosi dell’italiano sperano ovviamente nella replica di quell’incontro per un inizio positivo di un anno in cui Sinner dovrà dimostrare che quanto visto nel 2024 non è stato soltanto un magico sogno.