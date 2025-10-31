Dopo le recenti polemiche legate alla rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis e alle critiche per la sua residenza fiscale a Monte Carlo, arriva la difesa di Flavio Briatore. L’imprenditore, intervenuto a margine dell’inaugurazione del suo nuovo ristorante Crazy Pizza a Torino, ha espresso solidarietà al tennista azzurro, di cui apprezza talento e determinazione. “Accade a chiunque abbia successo. In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile”, ha dichiarato Briatore, sottolineando come il Paese spesso non sappia valorizzare i propri campioni.

“L’Italia ti perdona tutto meno il successo”

Briatore ha poi spiegato che la pressione e le critiche verso Sinner non sono un caso isolato. “È un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato – ha detto – C’è sempre qualcosa che non funziona, perché vivi a Monte Carlo, perché vai qui, perché vai lì, è sempre così, l’Italia ti perdona tutto meno il successo”.

L’ex manager della Formula 1 ha voluto così ribadire il proprio sostegno al giovane talento, evidenziando come le discussioni sulla residenza fiscale o sulle scelte personali rischino di oscurare i traguardi sportivi ottenuti da Sinner in questa stagione.

“Oggi siamo tutti tennisti…”

Infine, Briatore ha espresso la sua opinione sul tennis moderno e sull’effetto Sinner nel panorama sportivo italiano: “Secondo me il tennis di adesso è noioso, pieno di colpi forti, perché più o meno i primi dieci, quindici sparano tutti bene, forte. Adesso che c’è Jannik siamo tutti tennisti, quando c’era Tomba eravamo tutti sciatori, quando c’era Luna Rossa eravamo tutti velisti anche se non avevamo mai visto una barca”. Ha poi concluso con entusiasmo: “Ho chiesto al mio manager di contattare Sinner, è pazzesco. Ma non posso restare per vederlo alle Atp Finals, ho appuntamenti di lavoro in Brasile e a Las Vegas”.