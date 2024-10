Bufera Totti, l’ultima novità è clamorosa

Nuova bufera intorno a Francesco Totti, tornato protagonista anche del mondo del gossip: l’ultima novità è clamorosa

Dal gossip al possibile ritorno in campo: Francesco Totti è tornato a prendersi le prime pagine dei quotidiani. Cronaca rosa e pallone, i campi nei quali l’ex capitano della Roma è tornato a catalizzare l’attenzione.

Il mondo del calcio freme all’idea che possa tornare in Serie A, nonostante i 48 anni ed una pausa di 7 stagioni. La sua non sembra una boutade: l’ex pupone sta realmente pensando di tornare ad indossare gli scarpini e ci sarebbero anche due squadre che potrebbero spalleggiarlo in quella che sembra una vera e propria ‘follia’.

Ma non è solo il calcio che parla di Totti: c’è anche il gossip con la presunta liaison con Marialuisa Jacobelli finita sulle riviste patinate. L’ex calciatore e la giornalista sono stati fotografati mentre uscivano dallo stesso hotel e poi ci ha pensato la stessa conduttrice a confermare la liaison con l’ex capitano della Roma. Una situazione non semplice visto che di mezzo c’è anche Noemi Bocchi, attuale compagna del 48enne.

Totti e Noemi Bocchi, sorpresa a Fiumicino: arriva il Tapiro d’Oro

Una presunta triangolazione che ha spinto Striscia La Notizia a consegnare il Tapiro d’Oro alla coppia. Così l’inviato Valerio Staffelli ha atteso i due all’aeroporto di Fiumicino, dove sono rientrati dagli Stati Uniti, per consegnargli il poco ambito premio.

La coppia è stata qualche giorno a Miami dove Totti ha partecipato all’EA7 World Legends Padel Tour, manifestazione di Padel che ha visto impegnate alcune delle leggende dello sport. Proprio negli Stati Uniti l’ex numero 10 giallorosso e la sua compagna Noemi Bocchi hanno provato a dimenticare i gossip usciti fuori negli ultimi giorni. I due sono stati visti a cena, insieme ad altri amici, in un clima sereno e apparentemente in armonia.

La distanza potrebbe essere stata la scelta per mettersi alle spalle l’intera vicenda, in attesa che a prendersi la scena torni ad essere il campo, con le ultime dichiarazioni di Totti che sembrano essere quasi una promessa. Il fuoriclasse romano può davvero tornare sul terreno di gioco e provare a fare la differenza nonostante i 48 anni e i 7 anni di attività. Uno scenario clamoroso, sul quale l’ex calciatore è tornato spesso negli ultimi giorni, chissà che non lo abbia fatto anche per distogliere l’attenzione dal gossip sul suo conto.

Nell’attesa della seconda vita da calciatore, Totti rifiuta un altro riconoscimento, lasciando a terra il tapiro d’oro, il premio forse meno ambito della sua carriera.