“Totti torna a giocare”: clamoroso annuncio

Dopo sette anni dal suo ritiro, Francesco Totti potrebbe tornare a giocare in Serie A: l’annuncio clamoroso

Il 28 maggio del 2017 fu una giornata di lacrime e emozioni. L’Olimpico dedicò uno struggente saluto a Francesco Totti che, dopo la partita contro il Genoa, disse addio al calcio giocato.

Una festa che resta indelebile nei ricordi dei tifosi della Roma, ma non solo, una festa che potrebbe essere bissata se trovasse concretizzazione la folle idea lanciata nei giorni scorsi da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: il ritorno in campo dell’ex capitano giallorosso.

Di tempo da allora ne è passato e sono cambiate le cose per Totti: la separazione con Ilary Blasi, la nuova relazione con Noemi Bocchi. Ma la passione per il calcio non è passata e su questa si basa la clamorosa provocazione. Il pretesto sono i 100 anni del giornale, occasione durante la quale Totti ha affermato che con il livello che c’è ora in Serie A, lui potrebbe tornare a giocare anche a 48 anni. Zazzaroni ha colto a volo l’assist dell’ex numero 10 per provare a fare gol: “Francesco sta pensando di tornare“.

Zazzaroni provoca: “Totti sta pensando di tornare a giocare”

Secondo Zazzaroni l‘idea di tornare in campo sta tentando Francesco Totti, l’ex capitano della Roma avrebbe la capacità di fare la differenza anche adesso, visto il livello della Serie A.

Nel corso del programma ‘Deejay Football Club’ su Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport: “Con il livello basso che c’è ora in Serie A, Totti potrebbe tornare quando vuole. Con due-tre mesi di allenamento perde dieci chili e fa 30 minuti a partita“. Secondo il giornalista, l’ex calciatore sarebbe davvero tentato dall’idea di tornare a calcare l’erba verde di un campo di Serie A: “Pensa cosa farebbe vedere il piede di Totti in campo. Ti dico che ci sta pensando, ne sono certo“.

Del resto non mancano esempi di calciatori che hanno continuato anche oltre i 50 anni a giocare: “Ci sono gli esempi di Miura, che ha giocato fino a 56 anni, – continua Zazzaroni – e Stanley Matthews che ha continuato fino 50 anni“. Certo la mobilità non sarebbe quella dei tempi migliori, ma Totti avrebbe la classe per incidere anche da fermo: “Dovrebbe stare lì, gli arriva la palla e tac: punizione, rigore, calcio d’angolo e tiri da fuori. Lo hai visto quando gioca? Io dico che Totti torna“.

Anzi, Zazzaroni fa di più e dà anche la data del ritorno in campo: “Torna, te lo assicuro. Tre mesi e a gennaio ti rivoglio vedere in campo“, il messaggio rivolto a Totti. La provocazione è lanciata, uno dei calciatori che ha fatto la storia della Serie A potrebbe tornare in campo a 48 anni: solo una suggestione o clamorosa realtà?