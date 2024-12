Buffon, rivelazione tra vita privata e campo: “Un’umiliazione”

L’ex portiere della Juventus, ora capo-delegazione della Nazionale, fa un rivelazione che sorprende tutti: è stato umiliato

Ha scritto pagine di storia del calcio italiano, è stato amato (ma anche odiato) come pochi. Gianluigi Buffon è la storia dell’Italia del calcio, con il trionfo al Mondiale 2006, ma anche i successi con la Juventus.

Ora capo-delegazione della Nazionale di Spalletti, l’ex numero 1 bianconero ha raccontato alcuni momenti importanti della sua carriera nel corso di ‘Juventibus’ diretta dedicata alla Juve che viene trasmessa su Twitch. L’ex portiere ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita calcistica, ricordando anche i momenti più complicati come il 2006.

L’anno di Calciopoli e della retrocessione in Serie B della Juventus. Buffon scelse di restare bianconero, propose anche di ridursi lo stipendio per dare un segnale importante e alla fine è stato ripagato con altre vittorie e l’amore del popolo bianconero. Ma quell’estate, quella del Mondiale vinto dall’Italia di Lippi, non è stata un’estate semplice.

Buffon lo racconta, svelando i suoi sentimenti davanti a quel che stava accadendo e ricorda: “Essere chiamato in causa, messo in discussione, per me è stata un’umiliazione. Di me si può dire tutto, qualche volta faccio cose non ordinarie, ma se mi toccate su alcune cose, toccate quello sbagliato“. Ecco allora raccontare le sue emozioni: “Quei fatti mi fecero male – le sue dichiarazioni – mi sono sentito umiliato e strumentalizzato da una giustizia che voleva solo infangare gratuitamente“.

Un racconto a cuore aperto, come quello di qualche giorno fa sulla sua vita privata e sul rapporto con l’attuale moglie, Ilaria D’Amico.

Buffon e la proposta di matrimonio alla D’Amico: “Un’ansia”

Se a Juventibus Gianluigi Buffon si è concentrato sul calcio giocato, qualche giorno fa nel corso di un’intervista a Che tempo che fa, l’ex portiere – insieme alla moglie e giornalista Ilaria D’Amico – si è soffermato sui momenti più intimi e personali.

Tra i tanti, la coppia ha rivelato anche la proposta di matrimonio fatta dall’ex calciatore. Dopo diversi tentativi andati a male (anche uno tramite SMS), ecco la proposta giusta. La D’Amico racconta: “Mi fermo a Parma con lui un lunedì, senza figli. Torno a casa da un giretto e trovo il camino acceso e una canzone in sottofondo“.

È l’atmosfera creata per ricevere il fatidico sì: “Mi siedo sul divano e lui si accascia, mi prende la mano e mi guarda con uno sguardo pieno di dolore che mi sale l’ansia e mi spavento“. Poi però arriva la proposta e non può che ricevere la risposta giusta: “Ho detto subito sì“. La coppia si è sposata la scorsa estate, un’estate decisamente più serena e felice per Buffon rispetto a quella del 2006. Quando visse la vicenda calciopoli come un’umiliazione.