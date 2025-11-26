Buona la prima nella Champions del volley femminile delle squadre italiane: Conegliano e Novara hanno esordito col botto. Le venete hanno vinto in rimonta (3-2), infilando la vittoria n.23 di fila. Le piemontesi hanno espugnato Lodz (1-3) in 100 minuti performanti. Sugli scudi 2 mattatrici: la svedese del Conegliano Haak (29 punti) e la russa Tolok della Igor Novara (25 punti). Serata memorabile. Conegliano ha battuto le turche di Ankara dopo aver annullato 5 match point e concludendo al tiebreak.

Il Conegliano non sarà più la corazzata invincibile che ha trionfato l’anno scorso in tutte e 5 le manifestazioni a cui ha partecipato. Però le ragazze hanno sempre un DNA vincente. Non a caso non perdono dal marzo 2023. Il debutto in Champions non è stato una passeggiata ma una vera battaglia di 138 minuti, davanti a 4.230 spettatori (diretta Sky). In Polonia il Novara ha brindato con un successo il suo ritorno in Champions (mancava da 2 anni). La squadra del leggendario coach Lorenzo Bernardi (martello simbolo della cosiddetta “Generazione di fenomeni”) ha vinto in rimonta ed ora sta già preparando il match casalingo del 4 dicembre in casa con il Fenerbahce di Alessia Orro, l’azzurra di Velasco, Paola Egonu, Anna Danesi, Myriam Sylla.

Venti squadre nella prima fase

La Champions donne vede la partecipazione di 20 squadre suddivise in 5 gironi da 4 club ciascuno. La formula prevede partite di andata e ritorno: le prime 2 di ogni pool, e la migliore terza, passano alla fase a eliminazione diretta.

Fase finale

Le prime 5 di ogni girone partono dai quarti di finale mentre le 5 seconde e la miglior terza si sfidano in 3 match degli ottavi (andata e ritorno). La Final Four si svolgerà il 2-3 maggio; ancora da stabilire la sede.