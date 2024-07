Calcio, al matrimonio sconvolge tutti con il suo vestito: ecco le foto

Ospite ad uno dei matrimoni più chiacchierati dell’estate, ha fatto scalpore con la scelta dell’abito: le foto fanno discutere

Uno dei matrimoni più chiacchierati dell’estate, almeno per il mondo del calcio. Il 20 luglio è stato il giorno del sì per diversi calciatori della Serie A. È convolato a nozze, ad esempio, Federico Chiesa che ha detto sì a Lucia Bramani.

Un sì detto anche da Paulo Dybala: l’attaccante della Roma ha sposato la modella-cantante argentina Oriana Sabatini dopo sei anni di fidanzamento. Una cerimonia in grande stile, con 300 invitati e molti ospiti vip: anche personaggi del mondo dello spettacolo, oltre ai colleghi del giocatore, come i compagni di Nazionale Paredes (con cui condivide anche l’esperienza alla Roma), Di Maria e De Paul.

Proprio il centrocampista dell’Atletico Madrid ha avuto modo di rivedere la sua ex fidanzata, Tini Stoessel, cantante e attrice argentina, in Italia conosciuta per la sua presenza come protagonista nella serie tv Violetta. La ragazza, 27 anni, è volata a Buenos Aires dopo aver terminato le riprese di una nuova serie televisiva in Spagna. Non poteva perdere il matrimonio di Oriana Sabatini, sua amica da diversi anni come la stessa Stoessel ha avuto modo di confermare ai giornalisti.

All’amica però ha tirato un ‘brutto scherzo’, rubando per un po’ la scena con un vestito molto audace e seducente che ha fatto discutere i suoi fan. Le foto della donna sono apparse soltanto dopo qualche giorno sui social, visto che gli sposi avevano chiesto agli ospiti di non usare gli smartphone, ed hanno fatto subito scalpore.

Tini Stoessel al matrimonio di Dybala e Oriana Sabatini: l’abito fa discutere

Tini Stoessel ha scelto un abito nero, lungo e trasparente per il matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Un vestito che lasciava intravedere il tanga indossato dall’attrice che per l’occasione ha sfoggiato anche un nuovo taglio di capelli, molto corto, dovuto proprio alla serie tv che ha girato in Spagna.

Un abito particolare, firmato da Dion Lee, stilista australiano, e che stando alle indiscrezioni pubblicate sulla stampa argentina ha un costo di oltre 1200 euro. Ad accompagnare il vestito dei guanti neri, una collana e dei bracciali di perle: una scelta che sui social ha diviso i fan dell’attrice, tra chi ha apprezzato la sua bellezza e sensualità e chi, invece, l’ha accusata di aver esagerato.

Tini Stoessel non ha però certo ascoltato le critiche, salutando il suo ex De Paul in maniera amichevole e godendosi tranquillamente la festa della sua amica Oriana, condividendo la giornata anche con altri due suoi amici, Emilia Mernes e Lizardo Ponce con i quali ha poi pubblicato dei selfie sui social.