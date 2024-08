Calcio, Diletta Leotta sorprende tutti con i suoi scatti: uno è da urlo!

Diletta Leotta protagonista assoluta sui social con i suoi scatti: estate al mare per la conduttrice, la foto è uno spettacolo.

Bagno nelle acque cristalline della sua Sicilia per Diletta Leotta. La conduttrice sta vivendo un’estate particolare, ricca di avvenimenti importanti per la sua vita privata e quella professionale. Questo però non le impedisce di tenere aggiornati i suoi 9 milioni e più di follower sulle sue attività quotidiane. Tanto mare per la regina di DAZN che tra qualche settimana dovrà mettere da parte il costume per tornare al lavoro.

L’attende infatti la ricca stagione di calcio sulla piattaforma streaming, ma non solo. Per lei il nuovo anno televisivo porterà in dote anche una novità: l’ingresso nella famiglia di Mediaset dove avrà il compito di condurre La Talpa, programma che andrà in onda su Canale 5 e Infinity. Ma non è tutto, perché la catanese avrà l’occasione anche di essere la presentatrice del trittico di serate dedicate a Il Volo.

Sarà un autunno intenso quindi per la Leotta che, dopo aver detto sì a Loris Karius a giugno, si gode ora il sole e il mare in compagnia della piccola figlia Aria, nata lo scorso anno nello stesso giorno della mamma (16 agosto) e che quindi a breve compirà un anno. Pronto un festeggiamento in grande stile, come fatto per le nozze: un matrimonio che ha avuto come palcoscenico l’Isola di Vulcano e come ospiti tanti personaggi vip.

Diletta Leotta incanta a mare: lo scatto fa impazzire

Negli ultimi scatti postati da Leotta però il calciatore non compare, lasciando spazio alla piccola Arisa e soprattutto all’ammaliante bellezza della 32enne. Risate, pasticci e divertimento per Diletta Leotta in barca in Sicilia. La conduttrice, impegnata anche in radio, sta trascorrendo qualche giorno di spensieratezza e i suoi scatti hanno fatto breccia nel cuore dei fan.

Le risate in acqua insieme alla piccola Aria, un omaggio alla tradizione culinaria della sua Sicilia con un primo piano di un gustoso arancino, ma spazio anche alla sensualità della donna che in un paio di scatti si mostra in tutta la sua avvenente bellezza. Meravigliosa mentre si immerge in acqua con un bikini blu che esalta le sue forme.

Immancabile il sorriso sul volto della Leotta che incassa quasi trecentomila cuoricini con queste foto su Instagram. Immagini da capogiro per i tantissimi fan che la seguono sui social e che aspettano di vederla sul piccolo schermo, impegnatissima come sempre con tutte le produzioni di cui diventa volto. Bella e sorridente, il marchio di fabbrica di Diletta Leotta.