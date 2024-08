Calcio e tv, foto choc: il bikini è sconvolgente, tifosi senza parole

La regina del calcio in tv si lascia ammirare in tutta la sua bellezza: il bikini è mozzafiato, i tifosi restano senza parole.

La stagione calcistica in Italia è già iniziata e con lei anche i programmi televisivi dedicati allo sport più amato dagli italiani. Il caldo però spinge a godersi ancora il mare e così ogni occasione è buona per concedersi un altro po’ di vacanza. Ne ha approfittato anche quella che può essere definita la regina del calcio in tv, almeno per l’Italia.

Diletta Leotta ha ancora voglia di mare e lo testimonia con gli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Oltre nove milioni di follower per la bella conduttrice siciliana che si gode gli ultimi giorni di agosto in vacanza, coccolando la piccola Aria, lasciandosi coccolare dal marito Karius e sorridendo insieme a parenti ed amici.

Questi i frammenti di vita che risaltano nell’ultima gallery postata dalla Leotta, anche se a calamitare l’attenzione sono le foto in cui la conduttrice di DAZN si mostra in tutta la sua bellezza. Dopo gli scatti di inizio agosto della Diletta nazionale, ecco nuove foto da sballo: un bikini da togliere il fiato, un’immersione subacquea in piscina ed è subito una valanga di cuoricini e commenti.

Diletta Leotta incanta in bikini: ultime scatti da sballo

“Ogni giorno che ti guarda ti vedo sempre più bella“, “questa si chiama meraviglia” sono soltanto due degli oltre mille commenti che hanno invaso il profilo di Diletta Leotta dopo la pubblicazione delle ultime foto. Tra la più apprezzata quella in cui lei indossa un bikini nero che esalta le sue curve e mette in mostra il suo lato A.

Ma non mancano complimenti e mi piace anche per le altre immagini postate dalla conduttrice che da ottobre sarà impegnata non soltanto a DAZN con il calcio, ma anche a Mediaset. Sarà lei, infatti, a condurre La Talpa, accompagnata secondo le ultime indiscrezioni da Enrico Papi. Autunno molto impegnativo quindi per la Leotta che tra le serate da dedicare al calcio e quelle in cui comparirà sugli schermi di Mediaset per la sua nuova avventura televisiva, non avrà più molto tempo per il relax.

Meglio goderselo ora quindi: sole, mare e una bella mangiata tra amici. Magari ammiccando anche ai fan con foto che tolgono il fiato. Con gli ultimi scatti Diletta Leotta si è confermata regina anche dei social con oltre quattrocentomila cuoricini che hanno iniziato a battere per le sue immagini da schianto.