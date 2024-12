Calcio gratis in A, Dazn ha lanciato la rivoluzione definitiva

Possibile vedere le partite del massimo campionato in maniera gratuita sulla piattaforma streaming: il procedimento completo

La Serie A gratis su DAZN. La piattaforma di streaming vara una nuova offerta che consente, rispettando determinati requisiti, di poter usufruire delle partite di Serie A senza pagare un abbonamento.

L’iniziativa è partita qualche giorno fa e durerà fino al 24 dicembre, termine ultimo per poter iscriversi. L’offerta rientra nel Calendario dell’Avvento di Carta Giovani Nazionale ed è rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni: sono loro che potranno usufruire in maniera gratuita di un mese di abbonamento al piano standard di DAZN che da listino costa 44,99 euro.

Il Calendario dell’Avvento di CGN è una iniziativa che ogni anno, in coincidenza con il periodo natalizio, offre a chi è in possesso della Carta Giovane Nazionale di avere una serie di agevolazioni e sconti su determinati servizi o prodotti fino al 24 dicembre 2024.

Serie A, Dazn gratis per i giovani: ecco come

La Serie A gratis su DAZN per i giovani dai 18 ai 35 anni è l’offerta della piattaforma streaming per chi ha la CGN.

Tra i requisiti, oltre a quello dell’età e al possesso della Carta, c’è essere un nuovo utente della piattaforma streaming o comunque non avere un abbonamento DAZN attivo in questo momento. Per poter richiedere l’agevolazione servirà accedere all’app IO, quindi entrare nella sezione Portafoglio e selezionare, tra gli esercenti che aderiscono all’iniziativa, l’offerta DAZN rappresentata dall’icona dell’albero di Natale.

A questo punto basterà richiedere il codice promozionale, quindi attivarlo su dazn.com/redeem. Per l’attivazione si può anche non procedere subito, ma servirà comunque farla entro il 28 febbraio 2025. Aderendo all’agevolazione, come detto, si avrà la possibilità di avere un mese del pacchetto standard di DAZN in maniera gratuita. Questo pacchetto consentirà di poter guardare tutte le partite di Serie A durante il mese di agevolazione, ma non solo.

La piattaforma garantisce la visione anche di tutto il campionato di Serie B e poi di alcuni tornei esteri: dalla Liga spagnola al campionato portoghese e poi la Champions League Femminile. Non solo calcio: anche Basket con la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e la Champions League e la pallavolo con la Serie A, sia maschile che femminile, la CEV Champions League e molto altro ancora.

Un’iniziativa che va ad affiancarsi ad altre che DAZN sta provando per avvicinare nuovi utenti, anche per contrastare il calo di ascolti che si sta registrando quest’anno con numeri inferiori rispetto a quelli degli scorsi anni per la Serie A.