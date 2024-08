Calcio, la gaffe sexy della velina fa impazzire i fan: ecco lo scatto

Scatto mozzafiato dell’ex velina Federica Nargi sui social: il dettaglio non sfugge ai fan, la gaffe è sexy

Ha fatto innamorare migliaia di fan con i suoi stacchetti a Striscia La Notizia. Di tempo da allora ne è passato per Federica Nargi, che però non ha perso la sua sensualità, unita ad una simpatia che la rende tra le preferite del popolo social.

Non per niente il suo profilo Instagram può contare su oltre quattro milioni di follower, fan che non si perdono un post della showgirl che mette in mostra la sua avvenente bellezza tramite scatti mozzafiato, ma non manca di immortalare qualche simpatico siparietto con il compagno Alessandro Matri. Ex attaccante della Juventus, oggi opinionista tv, Matri è legato alla Nargi da 15 anni e sono i genitori di due splendide bambine.

Momenti di vita familiare compaiono tra le immagini postate dalla ex velina su Instagram, dove però la parte da leone la fanno gli scatti in cui la 34enne romana mette in mostra tutta la sua bellezza. Lo ha fatto anche nell’ultimo post pubblicato con una piccola gaffe sexy che non è passata inosservata ai fan che hanno inondato di cuoricini (oltre centomila) e commenti lo scatto.

Federica Nargi, scatto sexy aspettando Ballando con le Stelle

Abbronzata come il periodo dell’anno ‘obbliga’ ad essere, Federica Nargi si mette in mostra in un selfie allo specchio da capogiro. A coprire il colpo della showgirl è un abito molto attillato, dove fa bella mostra di sé una scollatura decisamente abbondante.

Ed è proprio il décolleté ad attirare lo sguardo più malizioso dei follower dell’ex velina: il vestito, infatti, non copre tutto il seno, lasciandone intravedere una parte. Un piccolo incidente sexy che ha mandato in tilt i fan della Nargi, pronti a sostenerla nella prossima avventura professionale.

La bella 34enne, infatti, è stata scelta come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle ed è pronta a scendere in pista, sfruttando le sue dote da ballerina. La showgirl al di là dell’esperienza a Striscia la Notizia, ha studiato danza in passato ed ora potrà mostrare le sue capacità davanti al pubblico di Rai 1 e ai giudici del programma televisivo.

La forma fisica, a giudicare dalle ultime foto presenti, non le manca, così come il sostegno dei suoi fan pronti ad applaudirla per le sue performance a passo di musica. Intanto gli applausi li strappa il suo ultimo selfie allo specchio, con tanto di gaffe sexy.