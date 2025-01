È iniziato il calciomercato invernale e in Serie A si preannuncia un mese scoppiettante: i primi cinque colpi che possono essere messi a segno

Si viene e si va. Luciano Ligabue non pensava certamente al calciomercato quando scriveva nel 1999 questo brano, ma il testo può essere adattamento perfettamente alle sessioni di trasferimento calcistiche. Quella invernale iniziata qualche giorno fa si preannuncia decisamente rock pensando alle tante squadre che devono fare interventi, anche molto robusti per sistemare le rose.

Dall’Atalanta al Napoli, passando per Inter, Juventus e Milan, senza dimenticare Lazio, Fiorentina e Roma. Non c’è una big che non dovrà intervenire sul mercato e farlo anche in maniera importante. Priorità e obiettivi sono già molto chiari e non mancano gli incroci pericolosi, con calciatori seguiti da più squadre italiane oppure che potrebbero passare da una big all’altra senza troppi rimpianti. Un obiettivo comune, ad esempio, è Kolo Muani: il bomber francese è in uscita dal Psg e Juventus e Milan ci hanno fatto più di un pensierino.

Prestito con riscatto rimandato a giugno la formula che può far decollare l’affare, ma che dovrà vedersela con le sirene che arrivano dalla Premier League. Obiettivo condiviso è anche Fazzini, talento dell’Empoli, che la Lazio sta provando a portare fin da gennaio alla corte di Baroni. Il suo nome piace però anche al Napoli, ma Conte è al momento dietro nella trattativa, anche perché la priorità partenopea è un’altra.

Calciomercato, da Danilo a Folorunsho: i primi colpi

È Danilo il nome segnato in rosso sul taccuino della dirigenza napoletana. Il difensore brasiliano ha rotto con la Juventus che lo ha messo alla porta.

Lui gradirebbe il trasferimento all’ombra del Vesuvio, ma il Napoli vuole un arrivo gratis, mentre i bianconeri chiedono un indennizzo. Si tratta per cercare una soluzione, con il Milan che resta alla finestra e l’Arabia Saudita pronta ad accogliere l’ex Real Madrid che aspira però a restare in Europa. Resterà in Italia, pur cambiando maglia, Folorunsho: il centrocampista è destinato alla Fiorentina in una trattativa che può essere considerata già chiusa.

Dirà addio al nostro campionato invece Enzo Lee Fee. Approdato alla Roma nell’estate 2024 per 23 milioni di euro, dopo appena sei mesi il destino lo porterà nella Liga. Vicino il suo trasferimento al Betis Siviglia, affare in prestito con diritto di riscatto che chiuderà la sua brevissima parentesi italiana. Con il calciomercato appena iniziato viene proprio da cantare: “Si viene e si va”.