Cristiano Ronaldo un miliardo di follower sui social, più di 60 milioni di abbonati solo sul canale YouTube. L’attaccante del Portogallo Cristiano Ronaldo ha superato il miliardo di follower sui suoi account sui social media, aiutato dal suo canale YouTube appena lanciato che ha attirato più di 60 milioni di abbonati in poco più di tre settimane, annuncia l’agenzia di stampa mondiale Reuters.

Ma, ha annunciato la sua squadra di cslcio in Arabia Saudita, Ronaldo si è anche beccato una infezione virale e non è potuto partire in tournée come previsto.

Ronaldo, che ha segnato il suo 900esimo gol in carriera la scorsa settimana aiutando il Portogallo a battere la Croazia 2-1 nella Nations League, è il primo essere umano a raggiungere un miliardo di follower sui social media, dicono i media globali.

Ronaldo, 900 gol, un miliardo di follower

“Abbiamo fatto la storia, un miliardo di follower! Questo è più di un semplice numero, è una testimonianza della nostra comune passione, spinta e amore per il gioco e non solo”, ha pubblicato Ronaldo su X.

“Sei stato con me in ogni passo del cammino, attraverso tutti gli alti e bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio… grazie per aver creduto in me, per il tuo sostegno e per essere parte della mia vita.”

L’ex giocatore di Manchester United e Real Madrid ha raggiunto il traguardo con oltre 639 milioni di follower su Instagram, 170 milioni su Facebook e 113 milioni su X.

Il 39enne è in cima alla lista degli atleti più pagati di Forbes quest’anno, con guadagni fuori dal campo di 60 milioni di dollari, incrementati dal suo ampio seguito sui social media.

Venerdì il club di Ronaldo, l’Al-Nassr, ospiterà l’Al-Ahli nella Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo deve fermarsi. Il campione portoghese, che ha raggiunto la soglia dei 900 gol in carriera, non potrà partire per l’Iraq con l’Al Nassr a causa di un’infezione virale. L’annuncio è arrivato direttamente sui canali social del club dell’Arabia Saudita.

Come spiegato dall’Al-Nassr, il portoghese si è sentito poco bene e gli esami hanno evidenziato un’infezione virale.

L’Al-Nassr, nell’augurare un pronto recupero al suo capitano, non ha reso noti i tempi per rivedere in campo Cristiano Ronaldo.

Il portoghese dovrà guarire completamente dall’infezione prima di poter tornare a giocare.

Ovviamente potrebbe trattarsi anche di una semplice influenza, ma al momento non è stato reso noto il tipo di infezione che ha contratto Ronaldo.

Reuters