Foto da perdere la testa per Diletta Leotta che incanta i fan con un bikini esplosivo: difficile restare indifferenti davanti alla sua bellezza

Diletta Leotta da perdere la testa. La conduttrice Dazn per qualche giorno ha lasciato da parte l’erba dei campi di Serie A e si è dedicata alla sabbia e all’acqua dei Tropici. Vacanza alle Maldive per la bella siciliana che ha fatto letteralmente girare la testa ai suoi fan con gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Nove milioni di follower a bocca aperta, stupiti non tanto di non vederla a bordocampo nella giornata numero 26 di Serie A, quanto per la forma smagliante della presentatrice. Una Diletta Leotta versione supersexy quella che si è concessa qualche giorno di relax in “paradiso”. Definisce proprio così l’atollo dove ha trascorso gli ultimi giorni, tra tuffi in un mare splendido e foto sulla spiaggia, rigorosamente in bikini.

Immagini dall’alta carica sensuale quelle che la Leotta ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Negli ultimi giorni le foto arrivate dalle Maldive hanno decisamente innalzato la temperatura e non è stato certo facile resistere alla sua incantevole bellezza. Forma fisica perfetta per la conduttrice che ha estasiato i fan mostrando curve da capogiro.

Diletta Leotta alle Maldive, il bikini fa strabuzzare gli occhi

Diletta Leotta alle Maldive dà un anticipo d’estate, facendo lievitare (e non di poco) la temperatura sui social.

Le ultime immagini postate dalla bella siciliana rapiscono totalmente i fan, tanto che piovono cuoricini: quasi un milione per le ultime tre gallery della Leotta che si mostra in costume mentre si immerge nelle trasparenti acque dei Tropici e si gode giorni di totale relax. I commenti ovviamente non mancano e sono quasi tutti complimenti per le curve della Diletta nazionale che conquista ancora una volta il suo pubblico.

“La più bona” con tanto di fiamma ad incendiare il clima scrive Elodie, molto amica della Leotta. “Vivi su Marte, non sei di questo pianeta” commenta, invece, uno dei tantissimi follower che fa fatica a trovare le parole dopo le ultime foto della Leotta. Un altro, ancora, trova l’unica soluzione per ‘resistere’ al suo fascino: “Devo toglierti il segui quando vai in vacanza“. Forse il rimedio migliore per chi non vuole restare estasiato davanti agli scatti sempre più seducenti della siciliana. Che dal canto suo sorride nelle foto e si gode le giornate di relax senza pensare a niente.