Diletta Leotta super attiva dal punto di vista professionale ed ha un chiaro obiettivo per il 2025: c’è anche l’indizio

La trottola Leotta non trova pace. La conduttrice di Dazn continua la sua vita super movimentata che nelle ultime settimane l’ha vista volare da Parigi alle Maldive, passando per Gelsenchirken, senza dimenticare i viaggi in giro per l’Italia per seguire la Serie A.

Una vera trottola vivente Diletta Leotta che testimonia tutti i suoi spostamenti sui social con foto e video che fanno perdere la testa ai fan. L’ultima apparizione televisiva della presentatrice è stata in occasione del big match del massimo campionato italiano tra Juventus e Atalanta, una partita che ha segnato il tracollo della squadra bianconera. Resta saldamente in testa alle preferenze dei suoi follower, invece, la Leotta che anche all’Allianz Stadium ha sfoggiato un look da capogiro.

Difficile restare insensibili davanti alle curve di Diletta Leotta che sceglie outfit in grado di esaltare il suo fisico sempre perfetto. Per tenerlo in forma, la bella siciliana lo cura con meticolosità e si dedica spesso agli allenamenti.

Diletta Leotta, super allenamento: l’obiettivo del 2025

Indaffarata com’è tra i suoi mille impegni professionali, Diletta Leotta non trascura però la cura del proprio corpo e si dedica ad intense sedute di allenamento.

Lo ha fatto anche nei giorni scorsi ed ha poi postato un video su Instagram per documentare i suoi esercizi per tenere in forma il proprio fisico. Questo è l’obiettivo del 2025 della Leotta, mantenersi in forma e non trascurare il corpo. Obiettivo che richiede impegno, costanza e dedizione, oltre ovviamente ad un pizzico di sacrificio.

Riuscire a trovare del tempo tra i mille impegni lavorativi e la famiglia non è per nulla semplice, ma la Leotta ha dimostrato di tenerci particolarmente. Così riesce a ritagliarsi dello spazio per fare allenamento e ha deciso di mostrarlo ai propri fan che hanno strabuzzato gli occhi davanti alle curve di Diletta. Tantissimi i commenti al video che immortala la conduttrice alle prese con l’allenamento. “Bellissima”, “Stupenda”, “meravigliosa” si sprecano sotto il post della Leotta che, a dire il vero, riceve anche più di una dichiarazione d’amore. Ecco allora i “Ti amo” comparire tra i commenti, con cuoricini e fiamme che si sprecano. E chissà se non facciano ingelosire Karius: il marito della Leotta sa però che, almeno virtualmente, deve condividere la moglie con i milioni di fan che la seguono e l’apprezzano.