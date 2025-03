Diletta Leotta continua a far sognare i fan con gli ultimi scatti: le immagini ormai hanno scatenato i follower, cosa sta succedendo

Una coppia esplosiva e, infatti, i social sono letteralmente esplosi. Metti una sera a cena, oppure in palestra tanto cambia poco, insieme Diletta Leotta ed Elodie. Due delle sex symbol di questi anni, due donne che hanno fatto incetta di ammiratori e, se qualcuno si dovesse domandarne il motivo, basta dare un’occhiata agli ultimi scatti postati insieme per aver immediata (e chiara) risposta.

La conduttrice Dazn e la cantante, reduce da Sanremo, hanno passato insieme lo scorso sabato sera e lo hanno fatto in casa, tuta comoda e tanta voglia di chiacchierare e condividere qualche momento tra loro. Del resto Diletta ed Elodie sono molto amiche, tanto che la cantante è stata la damigella al matrimonio della presentatrice con Karius, e quando possono trascorrono un po’ di tempo insieme.

Lo hanno fatto anche la corsa settimana, un saturday night in casa per le due amiche, con la piccola Aria a divertirsi con un’altra bambina. La Leotta ha voluto poi pubblicare le foto della serata trascorsa con Elodie e sui social le immagini hanno fatto furore. Un numero su tutti: 289mila cuoricini per le due bellissime e oltre mille commenti.

Diletta ed Elodie insieme: Instagram esplode

E sono proprio i commenti a prendersi la scena, dopo ovviamente alle foto che sono le protagoniste assolute. Ci sono quelli galanti, quelli che si spingono un po’ troppo oltre e poi non manca l’ironia.

Come l’utente che strabuzza gli occhi davanti alla bellezza di Diletta Leotta ed Elodie e se ne esce con un paragone calcistico, tanto per far sentire a ‘casa’ la conduttrice siciliana. Ecco allora che Diletta ed Elodie diventano CR7 e Ronaldinho, anche se c’è chi non è d’accordo. Così la Leotta assume le sembianze di Ronaldo versione 2017, mentre Elodie quelle di Messi 2012.

Tutti d’accordo? Non proprio. Restando in tema calcio ecco che viene fuori la “coppa dei campioni“, ma anche chi scherza con un noto coro da stadio: “Abbiamo un sogno del cuore“. Meglio evitare di approfondire quale sia il suo sogno relativo alla foto in questione. Più opportuno registrare il grande successo riscontrato dalle foto di Leotta ed Elodie dopo un sabato sera trascorso insieme ed in amicizia. “La coppia dei campioni” scrive un utente e il suo commento raccoglie oltre mille mi piace.