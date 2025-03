Per Diletta Leotta e Loris Karius c’è la prova che fa emergere la verità sul loro rapporto e la presunta crisi del matrimonio

Ha stregato i fan con gli scatti dalle Maldive, per un anticipo d’estate che ha reso bollenti le temperature sui social, poi ha ammaliato tutti con il suo outfit da capogiro allo stadio Maradona per Napoli-Inter.

In mezzo però Diletta Leotta ha fatto tappa in Germania per assistere al debutto del marito, Loris Karius, con la maglia dello Schalke 04. Un ritorno in campo atteso un anno, visto che la sua ultima partita risaliva al 24 febbraio 2024, la prima e unica con la maglia del Newcastle. Contro il Munster, il portiere tedesco è stato il migliore in campo, sfoggiando interventi salva risultato.

Una prestazione apprezzata dal pubblico dello Schalke che gli ha tributato il giusto omaggio, ma apprezzata anche dalla moglie Diletta Leotta. La conduttrice Dazn era presente, infatti, sugli spalti per godersi la prima partita del marito nella sua nuova squadra. Una presenza che ha sgombrato via tutte le voci su una possibile rottura tra i due che si rincorrono da tempo.

Sposati soltanto da pochi mesi, da qualche settimana si parla di una crisi nella coppia, anche se Leotta e Karius hanno sempre smentito l’esistenza di problemi.

Diletta Leotta e Loris Karius, matrimonio in crisi: la verità

Anche le testimonianze che arrivano dai profili social della presentatrice e del portiere smentiscono però l’esistenza di una crisi nella coppia ed ora il viaggio della Leotta per stare vicino al marito in un momento delicato della sua carriera rappresenta un indizio chiaro che il rapporto tra i due procede a gonfie vele.

La siciliana ha testimoniato la sua presenza allo stadio dello Schalke pubblicando alcune storie su Instagram e ha rimarcato la gioia per la prestazione del marito con un eloquente “orgogliosa di te“. Tra le immagini pubblicate anche quella del saluto all’interno degli spogliatoi con un bacio che sgombra via qualsiasi cattivo pensiero.

Dopo il blitz in Germania, la Leotta è tornata in Italia per assistere al big match di Serie A tra Napoli ed Inter. Al Maradona la conduttrice ha conquistato i fan con un body scollato e sgambato, molto apprezzato. Ha incantato Diletta sul prato dello stadio partenopeo, con i follower che le hanno dedicato complimenti e dichiarazioni d’amore. Il suo cuore però è tutto per il marito Karius e dalla Germania è arrivato l’indizio definitivo.