Per la formazione bianconera arrivano nuovi problemi: gli acquisti sono dei flop assoluti, 150 milioni di euro rischiano di andare in fumo

Un mercato faraonico per la Juventus quello estivo, Giuntoli sta cercando di replicarlo anche a gennaio. Dopo oltre 160 milioni spesi quest’estate, ci si aspettava un rendimento decisamente diverso dalla formazione bianconera. Invece Thiago Motta non è ancora riuscito a dare la propria impronta alla squadra che non ha trovato la continuità che serve per lottare per il vertice in serie A.

Colpa sicuramente dei tanti infortuni con cui ha dovuto fare i conti la vecchia signora, ma anche delle prestazioni deludenti di alcuni dei big della rosa. Viene facile, ad esempio, pensare ad Dusan Vlahovic. Il serbo è l’unico centravanti a disposizione dell’allenatore, ma tra i due non è scoccata la scintilla e il numero nove bianconero sta faticando non poco a trovare i gol, tanto da essere finito anche in panchina.

Ma oltre Vlahovic, sono altri i bianconeri che stanno deludendo le attese e rappresentano proprio gli investimenti più cospicui fatti dalla società piemontese quest’estate. Dagli acquisti più cari ci si aspettava un rendimento diverso ed invece nessuno di loro sta convincendo. Non lo sta facendo Koopmeiners, il grande colpo di mercato della Juventus. Oltre 55 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta, ma l’olandese è soltanto la controfigura del calciatore ammirato a Bergamo.

Juventus, mercato flop: Giuntoli ha 150 milioni di problemi

Magari la posizione che Thiago Motta ha pensato per lui non lo agevola, ma di certo da Koopmeiners il popolo bianco nero si aspettava tutt’altre prestazioni. Come tutt’altre prestazioni ci si attendeva da Douglas Luiz.

Pagato 50 milioni di euro, il brasiliano è stato per mesi un vero oggetto misterioso, fermato ai box da problemi fisici. Da qualche partita Thiago Motta gli sta riservando più spazio, ma l’ex Aston Villa si sta limitando al compitino, non mostrando le qualità fatte vedere in Premier League. Così per lui si parla addirittura di una cessione già a gennaio, un’eventualità che testimonierebbe il flop bianconero.

Forse tra gli acquisti più onerosi, quello che sta lasciando intravedere qualcosa di meglio è Nico Gonzalez. Arrivato dalla Fiorentina per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, anche l’argentino ha dovuto fare i conti con gli infortuni che lo hanno tenuto a lungo fuori dai giochi. Il suo inizio è stato incoraggiante, ma una volta rientrato dallo stop non ha inciso come ci si aspettava. Un totale di 150 milioni di euro per tre acquisti con i quali la Juve pensava di poter fare il salto di qualità. Così finora non è stato ed ora Giuntoli si interroga: sono state le scelte giuste? Il campo finora ha detto no.