L’attaccante del Galatasaray protagonista con immagini che fanno scalpore: fan e tifosi restano senza parole, i commenti sono chiarissimi

Wanda Nara ormai è il passato. Mauro Icardi, almeno sui social, ha voltato pagina e lo ha fatto iniziando una relazione alla luce del sole proprio con China Suarez. L’attrice e modella argentina era già balzata agli onori della cronaca per essere stata accusata di aver avuto una relazione con l’ex attaccante dell’Inter quando era ancora sposato con l’ormai ex moglie.

Ora le cose sono profondamente cambiate. Tra Icardi e Wanda Nara il rapporto è ormai chiuso, i due sono alle prese con una battaglia legale per la separazione e si rincorrono accuse reciproche, minacce, attacchi diretti tramite social. La donna ha appena chiuso la sua storia con il rapper L-Gante, spiegando di essere stata costretta a farlo a causa proprio della battaglia legale in corso con l’ex marito.

Dall’altro lato, invece, Icardi ha voluto rendere pubblica la sua relazione con la cantante e lo ha fatto utilizzando i social. Nei giorni scorsi sono apparse le prime foto della nuova coppia, ma ora è proprio China Suarez ad aver deciso di pubblicare nuove immagini che hanno fatto scalpore. Le foto ritraggono la donna con Icardi in quella che sembra essere una vacanza romantica insieme. Oltre alle foto però è la didascalia ad aver scatenato la reazione dei fan. La frase che accompagna gli scatti è di quelle destinate a far rumore: “Esplodo d’amore“.

Icardi con China Suarez: i tifosi e Wanda Nara si infuriano

Secondo quanto riportato dai media argentini, il post della vecchia rivale in amore ha fatto infuriare Wanda Nara. La showgirl argentina non avrebbe preso bene le foto dell’ex marito felice e innamorato con la sua nuova fiamma.

Ma neanche i fan della ormai ex coppia hanno accolto con piacere gli scatti che hanno fatto scandalo. Numerosi i commenti sotto al post pubblicato dalla Suárez. Tanti i riferimenti proprio a Wanda Nara con frasi neanche troppo eleganti rivolte alla nuova compagna di Icardi. C’è chi accusa China Suárez di aver rubato il marito ad un’altra donna, ma non manca chi dà un giudizio estetico sulla nuova fiamma del calciatore: “La ex era meglio e di molto“.

Non il massimo del politically correct, con la presa di posizione dei fan di Wanda Nara contro Icardi e la Suarez. Un nuovo capitolo di una vicenda che sta appassionando, nonostante tutto, i fan e il mondo del gossip. Si aspetta ora l’immancabile risposta di Wanda Nara, il tutto ovviamente tramite social: il campo prescelto dall’ex coppia per portare avanti la loro ‘battaglia’.