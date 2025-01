Giuntoli vuole regalare a Thiago Motta i rinforzi giusti per rendere la squadra bianconera competitiva per lo scudetto: triplo acquisto

Dalle parole ai fatti. Cristiano Giuntoli è chiamato ad intervenire, ed anche con una certa fretta, per rilanciare le ambizioni della Juventus.

Il sogno scudetto dista già dodici punti, che diventerebbero quattordici se l’Inter dovesse vincere i due recuperi che dovrà affrontare, ed allora serve fare presto per evitare che la distanza si allunghi ulteriormente e perché la rosa ha bisogno di ritocchi. Servono soprattutto in difesa, reparto martoriato dagli infortuni. Nel giro di poche settimane Thiago Motta ha perso prima Bremer, quindi Cabal: per entrambi stagione finita con la necessità di intervenire sul mercato.

Anche perché la società ha rotto anche con Danilo, messo fuori squadra, riducendo ancora di più il numero di alternative utilizzabili dall’allenatore nel reparto arretrato. Ecco allora che si pensa ad un doppio acquisto per la retroguardia. Il nome più caldo è Araujo, centrale uruguaiano del Barcellona. Rientrato dopo un infortunio, il difensore blaugrana ha bisogno di minuti in campo per riprendere la forma ed è un vecchio pallino dei bianconeri.

Il Barça ha bisogno di liberare monte ingaggi con la questione Dani Olmo che tiene banco ed allora l’affare potrebbe fare contenti tutti. Araujo, ma non soltanto lui. Giuntoli vuole regalare a Motta anche un altro difensore e in questo caso i nomi sono due: Hancko e Antonio Silva sono i profili cerchiati in rosso. Per prenderli servirà convincere Feyenoord e Benfica che, al contrario dei blaugrana, non hanno necessità impellente di vendere e hanno fissato prezzi alti.

Juventus, Giuntoli bussa tre volte: Kolo Muani o Zirkzee

Se la difesa dovrà essere sistemata in maniera urgente, non da meno è la questione attacco. Vlahovic è sempre più solo in avanti e, tra l’altro, non vive un momento particolarmente sereno vista la sua posizione contrattuale.

Così la Juve sta vagliando le eventuali occasioni per acquistare un altro centravanti. Zirkzee sarebbe il nome preferito da Thiago Motta, ma da Manchester – almeno per ora – non arrivano segnali di apertura al prestito. Potrebbe essere quindi più facile convincere il Psg a lasciar partire Kolo Muani per sei mesi e rimandare poi l’esborso economico in estate. I due potrebbero arrivare anche insieme qualora dovesse presentarsi l’occasione per cedere Vlahovic al giusto prezzo già a gennaio. In quel caso i colpi diventerebbero quattro: un poker per costruire una Juventus da scudetto.