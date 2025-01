Grande fermento intorno alla figura dell’allenatore bianconero che rischia di essere messo sulla graticola prima del tempo

Il presente di Thiago Motta non è quello sperato. La Juventus è partita quest’anno affidando il nuovo progetto all’ex allenatore del Bologna, l’obiettivo era quello di tornare a vincere, ma a metà stagione si può già dire che – almeno in campionato – la missione è fallita.

Il primo posto dista già 13 punti e, anche se nella storia della serie A ci sono state rimonte impossibili, appare complicato che questa Juventus possa riuscire a recuperare tale distacco da Napoli e Inter. Questo perché la squadra è apparsa ancora con un’identità non chiara e senza punti di riferimento. La grande fiducia che godeva Thiago Motta sta iniziando a scemare, almeno per quanto riguarda i tifosi. La partita contro il Bruges ha evidenziato tutti i limiti di una formazione che è carente sotto diversi punti di vista.

A complicare le cose anche alcune scelte del tecnico che sono finite inevitabilmente al centro della critica. I tifosi si sono stancati, chiedono al proprio allenatore un cambio di passo immediato perché c’è la necessità di iniziare a collezionare una serie di vittorie per evitare di vedere allontanare il treno Champions.

Juventus, tifosi contro Motta: il motivo

Proprio dall’impegno europeo è arrivata l’ultima mossa di Thiago Motta che ha fatto arrabbiare il popolo bianconero. L’esclusione di Dušan Vlahovic dalla formazione titolare, la seconda consecutiva dopo quella contro il Milan, non è andata giù ai tifosi. Non che l’attaccante serbo goda di particolare stima tra i sostenitori juventini, ma l’assenza almeno finora di un sostituto di ruolo imponeva, secondo i tifosi, scelte diverse.

Vedere l’unico nove nella rosa in panchina per oltre un’ora, in una partita in cui la Juve aveva bisogno di peso offensivo, non è andato giù ai tifosi che si sono scagliati contro il proprio allenatore. In tanti ne hanno chiesto l’esonero, proprio come accadeva l’anno scorso scorso con Allegri.

L’arrivo di Kolo Muani, già a partire dalla partita contro il Napoli, può rappresentare la scintilla per far decollare il progetto Motta. In caso contrario però per l’allenatore si aprirebbero discussioni e la conferma a fine stagione diventerebbe meno certa. Insomma, rispetto a sei mesi fa e al suo arrivo a Torino, per Thiago Motta il vento è cambiato ed ora ha bisogno di trovare la quadra per riconquistare la fiducia dell’ambiente.