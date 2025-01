Accostato anche ai bianconeri, l’acquisto si è rivelato essere impossibile per la squadra di Serie A: ecco cosa è successo realmente

È la fiera dei sogni, anche in inverno quando solitamente si pensa più ad evitare gli incubi. Il calciomercato di gennaio 2025 si preannuncia scoppiettante come raramente è stato negli anni passati.

Tutte le big cercano rinforzi, tutte potrebbero cedere pezzi pregiati: una girandola di nomi da perdere la testa, un rischio che per qualcuno diventa azzardo. Lo è, ad esempio, la cessione di Kvaratskhelia per il Napoli. Il georgiano è tornato nel mirino del Paris Saint-Germain e questa volta De Laurentiis e Conte non hanno chiuso la porta. Se ne andrà sicuramente in estate, probabilmente già la settimana prossima, costringendo Manna a trovare un sostituto all’altezza e a completare la rosa con un difensore e un altro centrocampista.

Può andare via anche Vlahovic, e qui passiamo alla Juventus, ma Giuntoli sa bene che in quel caso dovrà prendere due attaccanti. Tra i nomi accostati ai bianconeri c’è anche quello di Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United e nel mirino anche del Milan che ha ceduto Okafor al Lipsia. L’attaccante inglese è il nome caldo di questo calciomercato in Premier League e, in maniera sorprendente, è stato accostato anche al Como.

Rashford al Como, perché è un colpo impossibile

Cesc Fabregas ha avuto un colloquio con l’attaccante inglese, i due si conoscono, ma alla fine è stato evidente che l’affare non poteva decollare. Le ambizioni di Rashford sono altre, si sente ancora in grado di poter essere importante in una squadra di vertice e quindi l’idea Como è stata accantonata quasi prima ancora di nascere.

Ora resta da capire quel che sarà del futuro del 27enne che può comunque approdare in Italia. Il Milan è forte su di lui ed ha già fatto spazio in rosa con la cessione di Okafor. La Juventus lo segue, ma ora c’è da battere la concorrenza del Barcellona. I blaugrana sono entrati in scena in maniera importante contattando l’agente del giocatore: dopo aver risolto la grana Olmo, la società catalana può ora acquistare anche l’inglese a patto di cedere un altro componente della rosa.

Così nasce l’intreccio con la Juventus che dal Barça potrebbe acquistare Araujo. Un giro di operazioni che potrebbe infiammare il mercato di gennaio, quello in cui Rashford si candida ad essere protagonista. Non con il trasferimento al Como, un affare che si è rivelato subito impossibile anche per quel mondo dei sogni che è il calciomercato.