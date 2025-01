Si rincorrono le voci sull’allenatore bianconero e spunta anche lo spagnolo come possibile sostituto: ecco quel che sta succedendo realmente

La bomba è partita dalla Francia. Lì L’Equipe ha lanciato il nome di Xavi per la Juventus: secondo il prestigioso quotidiano francese, i bianconeri avrebbero avuto i primi contatti con l’ex allenatore del Barcellona che si candida ad essere il successore di Thiago Motta.

Ma davvero il tecnico ex Bologna è a rischio esonero? Le voci negli ultimi giorni si rincorrono, considerata la sconfitta contro il Napoli e la classifica che vede la Juve quinta e lontana sedici punti dal primo posto. Distacco abissale, ingiustificato considerata la faraonica campagna acquisti fatta da Giuntoli in estate: 200 milioni di euro spesi per vedere a rischio anche il piazzamento Champions.

Logico dunque che la posizione del tecnico non sia più granitica come ad inizio stagione. I tifosi hanno iniziato a contestare sui social Thiago Motta, ne chiedono l’esonero, mettono in risalto le sue scelte sbagliate, partendo dall’incapacità di esaltare i migliori calciatori della rosa, da Koopmeiners e Douglas Luiz, arrivati in estate per oltre 100 milioni, a Vlahovic, sempre più un caso. Questa sera contro il Benfica, la Juve si giocherà le residue speranze di accedere direttamente agli ottavi, ipotesi complicata da realizzare. Ma il risultato, più che per la competizione, darà risposte su quanto la squadra è in sintonia con il proprio allenatore.

Juventus, Thiago Motta in bilico: tutta la verità

Una risposta che non influenzerà la scelta della società per il proseguo della stagione. Attualmente, Thiago Motta non è a rischio esonero immediato: la Juventus vuole continuare con lui fino al termine della stagione e rimandare il bilancio a fine campionato, ricordando come i bianconeri saranno impegnati anche nel Mondiale per Club.

Il momento di tirare le somme arriverà dunque a fine primavera e per Thiago Motta conteranno solo i risultati. Una Juventus qualificata alla Champions vorrebbe dire proseguire con l’allenatore italo-brasiliano, ma se l’ingresso nei primi quattro (o cinque in base al ranking) dovesse fallire, qualsiasi soluzione diventerebbe possibile. Anche quella di un esonero dopo soltanto un anno del nuovo corso.

In quel caso anche Xavi diventerebbe un potenziale candidato alla panchina della Juventus, anche se non l’unico. Con Zidane che resta sempre il sogno della tifoserie, altri nomi buoni potrebbero essere Igor Tudor, molto apprezzato dall’ambiente bianconero, e Edin Terzic. Senza dimenticare ten Hag o qualche possibile sorpresa. Ma Motta, almeno per il momento, ha ancora tutto per conquistare la conferma alla Juve.