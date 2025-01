Giuntoli lavora in maniera serrata sul mercato e la formazione bianconera potrebbe cambiare completamente il proprio volto: ne cambia dieci

Uno dopo l’altro. La Juventus può cambiare completamente faccia nel giro di qualche mese. Già in estate si è vista una mezza rivoluzione rispetto allo scorso anno, ora da qui a giugno potrebbe essere completata l’opera.

In questa finestra di calciomercato sono arrivati Kolo Muani e Alberto Costa, che a breve dovrebbero essere raggiunti da Renato Veiga ed un altro difensore centrale (Todibo?). Poi dipenderà dalle uscite: potrebbe entrare un terzino nel caso in cui Cambiaso andasse subito al Manchester City, così come un altro attaccante se dall’Inghilterra (Arsenal o Chelsea) arrivasse l’offerta giusta per Vlahovic. Poi c’è la questione Douglas Luiz, un altro di quelli che potrebbe salutare nonostante l’investimento da 50 milioni fatto in estate. Un via vai intenso che potrebbe essere ulteriormente accentuato dall’addio di Fagioli, altro calciatore con la valigia pronta se dovesse arrivare l’offerta giusta.

Poi c’è l’estate dove molto altro potrebbe accadere. A giugno, se non dovesse farlo prima, Vlahovic quasi certamente sarà in uscita e al suo posto arriverà un altro centravanti (due con Kolo Muani solo in prestito). Chi? Zirkzee è il favorito se dovesse restare Thiago Motta, ma occhio anche a Sesko, altro profilo che piace.

Juventus, che via vai sul mercato: la nuova squadra

Sistemato l’attacco, ci sarà da intervenire anche a centrocampo e qui il sogno risponde al nome di Sandro Tonali. L’ex Milan non è più sicuro di restare in Premier League e il ritorno in Serie A potrebbe avvenire proprio con la maglia bianconera.

Poi c’è la difesa che potrebbe essere totalmente rivoluzionata. A giugno, infatti, Hancko potrebbe approdare a Torino, dopo che la Juventus ci ha provato già a gennaio trovando però – almeno finora – l’opposizione del Feyenoord. La retroguardia vedrà anche un nuovo terzino sinistro, soprattutto se dovesse andare via Cambiaso, ed allora Chilwell è il nome più ‘caldo’ e potrebbe arrivare già adesso.

Traffico intenso dunque da e per Torino, con la Juventus che nel giro di qualche mese potrebbe cambiare totalmente volto. Dieci operazioni, tra entrate ed uscite, per costruire una squadra più in linea con le idee di Thiago Motta. Che ora però ha il compito più difficile: trovare la continuità di risultati che serve per evitare che il suo nome finisca tra quelli in partenza da Torino.