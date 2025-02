La Serie A si appresta a vivere un’estate di grande fermento con ben cinque panchine big che potrebbero cambiare proprietario

È il brutto (ma anche il bello) della vita di allenatore. Legato ai risultati, ma non solo. Questione di feeling, direbbe qualcuno, ma soprattutto questioni di campo e spogliatoio.

Ed allora squadra che vai, problemi che trovi e solo il successo mette d’accordo tutti. Lo è per Inzaghi che all’Inter ha vissuto (e ogni tanto tornano) momento difficili, poi ha iniziato a vincere ed allora tutti felice e contenti da primi in classifica. Però primi bisogna arrivare al traguardo e se non siete convinti provate a domandarlo ad Antonio Conte: lui il Napoli primo lo ha tenuto per quasi metà stagione, ora però la squadra (complice un mercato di gennaio fuori da ogni logica) si è fermata ed allora sono venuti a galla i dubbi.

Suoi soprattutto, che in una società che non è pronta a fare uno step in avanti non ha intenzione di restarci. Così il suo potrebbe essere un addio rumoroso, di quelli che sconvolgono il mercato e cambiano le strategie. Quelle del Milan sono cambiate già a stagione in corso. Da Fonseca a Conceicao, ma senza frutti. Ed allora si ricambia e chi meglio di Conte per rilanciare una squadra?

Serie A, da Gasperini a Thiago Motta: quanti in bilico

Se Conte va, Gasperini in azzurro potrebbe arrivare. Lui e l’Atalanta si sono già detti addio, ora bisogna solo decidere quando, ma sembra (quasi) scontato che la separazione arriverà a giugno. A Bergamo pensano a Sarri, mentre Gasp sarebbe l’ideale per rilanciare il progetto Napoli, ma anche per dare nuova linfa a quello della Roma.

Ranieri non ha intenzione di continuare in panchina ed allora anche allungare la striscia di 10 risultati utili consecutivi non servirà a tenerlo alla guida dei giallorossi. Serie positiva anche per Thiago Motta che in campionato ha finalmente rilanciato la Juve. Peccato che in mezzo sia arrivata l’eliminazione in Champions, non certo secondaria per i bianconeri. Anche lui è legato ai risultati: dovesse continuare con questo ritmo in Serie A, la qualificazione alla prossima edizione della Champions sarebbe certa e così anche la sua conferma.

Conferma tutta da guadagnare, invece, per Palladino alla Fiorentina: i ko consecutivi sono tre ed allora ecco emergere dubbi e perplessità sul lavoro dell’ex allenatore del Monza. Un Palladino che potrebbe essere candidato anche a qualche big come lo stesso Milan o il Napoli. Prima però deve scattare la giusta intesa perché, oltre al campo, è anche questione di feeling.