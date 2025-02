La Serie A vive ore concitate: dopo l’esonero ufficiale, c’è un’altra panchina che rischia di cambiare padrone

L’ultimo tentativo, quello disperato. La Serie A procede a passo spedito verso l’ultimo scorcio di stagione, quello nel quale i verdetti diventano definitivi.

Mentre in testa prosegue il duello tra Napoli e Inter, con l’Atalanta che potrebbe fare da terzo incomodo, si infiamma la lotta per non retrocedere. Tante le squadre racchiuse in pochi punti, con Venezia e Monza invece più staccate e che devono compiere un’impresa per raggiungere la salvezza. Ne è consapevole Adriano Galliani che dopo la scoppola rimediata a Roma contro la Lazio ha deciso di provare l’ultimo disperato tentativo per dare la scossa alla squadra: via Bocchetti, ritorno in panchina per Alessandro Nesta.

Il cambio in Brianza non ha portato i risultati sperati: appena una vittoria nelle sette partite disputate con il nuovo allenatore in panchina ed allora si è deciso per il dietrofront, provando l’ultima carta per una salvezza che ora assume i contorni del miracolo sportivo. Otto i punti di distacco dalla quartultima ed allora servirà un’ultima parte di stagione con ritmo europeo per sperare nella permanenza nel massimo campionato.

Non solo Monza, anche Pecchia a rischio esonero

Bocchetti via per il ritorno di Nesta, ma c’è anche un’altra panchina di Serie A che rischia di saltare. Si tratta di quella di Fabio Pecchia che non riesce a raddrizzare la stagione del Parma.

I ducali sono precipitati al terzultimo posto in classifica dopo la sconfitta contro il Cagliari. Nelle ultime sei partite sono arrivati appena due punti, l’ultima vittoria risale invece allo scorso 28 dicembre. C’è di che preoccuparsi ed allora anche in casa gialloblù sono ore di riflessioni sulla posizione dell’allenatore della promozione.

Pecchia gode ancora della fiducia del club che potrebbe decidere di dargli un’altra opportunità, quasi sicuramente l’ultima. Contro la Roma probabilmente il tecnico si giocherà la conferma sulla panchina dei ducali: serve fare punti per rilanciare le ambizioni salvezza del Parma e rinsaldare la posizione del tecnico.

La società sembrerebbe aver deciso proprio di dare ancora una chance a Pecchia, considerato ancora l’uomo giusto per traghettare la squadra verso la salvezza. Serve però tornare a fare punti per evitare che anche a Parma la situazione precipiti come accaduto al Monza. Lì dove l’esonero è ormai stato ufficializzato: l’ultimo, disperato, tentativo per tentare l’impresa salvezza.