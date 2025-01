L’ex Juventus rischia di finire in anticipo la sua avventura su una panchina di Serie A: si parla di esonero, ecco tutto quello che è successo nelle ultime ore

Non c’è pace per gli allenatori, capaci di finire sul banco degli imputati anche quando i risultati vanno ben oltre le aspettative. Succede così che al primo intoppo arrivano le voci su un possibile ribaltone. In serie A ce ne sono stati già tanti: dalla Roma che è arrivata al terzo allenatore in stagine, a Lecce e Genoa che hanno cercato nel cambio in panchina la scossa per uscire dalla zona retrocessione. E ancora il Monza che ha chiesto a Bocchetti il miracolo salvezza.

Ora però l’allenatore finito nell’occhio del ciclone è uno di quelli che non sta certo lottando nei bassifondi della classifica, anzi. La sua squadra è in piena lotta per un posto in Champions League, ma l’ultima serie di risultati negativi ha fatto sorgere qualche dubbio in seno alla società ed è così che sono divampate le voci sul possibile esonero ed è uscito fuori anche il nome del possibile successore. Aria tesa per Raffaele Palladino alla Fiorentina. L’ex allenatore del Monza, con un passato di calciatore anche alla Juventus, è in bilico o almeno questa è l’indiscrezione che arriva forte da Firenze.

D’altronde nelle ultime cinque partite la Fiorentina ha raccolto la miseria di un solo punto, perdendo lunedì scorso anche in casa del Monza fanalino di coda. L’ultima vittoria risale all’8 dicembre in campionato, mentre quattro giorni dopo è arrivato il successo in Conference League. La Viola resta al sesto posto in classifica, in piena zona Europa, ma per Palladino questo potrebbe non bastare.

Fiorentina, rischio esonero per Palladino: la posizione della società

Niccolò Santi, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Ti Amo Calciomercato, raccontando il clima che si respira intorno all’allenatore della squadra Toscana.

“Probabile che la Fiorentina stia cercando di cautelarsi se le cose dovessero precipitare con Palladino – il suo ragionamento –. Si rincorrono da qualche giorno queste voci su Igor Tudor. Cosa che ci potrebbe stare visto che Pradè ha un ottimo rapporto con il tecnico“. Secondo il giornalista, “Palladino potrebbe pagare qualche frecciata più o meno diretta alla società“.

Storia quindi alla conclusione tra il tecnico napoletano e la Fiorentina? Non è quello che dichiara pubblicamente la società, con il direttore generale Ferrari che, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Folorunsho, ha escluso la possibilità di esonerare Palladino: “Siamo stessi in classifica e con una partita da recuperare. Con il mister non c’è nessun problema, non abbiamo sentito o chiamato nessun allenatore“. Si andrà avanti dunque così? Il campo, come al solito, sarà l’ultimo giudice.