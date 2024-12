Per i bianconeri c’è un caso molto complicato da risolvere: tutto è finito male con la rottura totale con la società piemontese

La scelta è stata fatta, ricucire lo strappo sarà impossibile. Se il campo continua a mostrare una Juventus discontinua, fuori la società si mostra molto convinta del percorso da seguire.

Un percorso che prevede anche qualche sacrificio eccellente, come dimostrato quest’estate con la cessione di Chiesa, ad esempio, o l’addio a zero di Rabiot. Nuovo corso, via anche quelli che erano i senatori del gruppo e ora sembra arrivato il turno di un altro bianconero: per Danilo l’avventura a Torino è ormai giunta al capolinea.

Qualche indizio c’era già stato ad inizio stagione. Il brasiliano non è partito titolare con Thiago Motta che, anzi, quando ha potuto lo ha lasciato in panchina, preferendogli anche i giovani del vivaio come Savona. Il capitano, ormai ex, è stato poi riutilizzato a causa dell’emergenza difensiva che ha colpito la Juventus: fuori Bremer e Cabal praticamente per tutta la stagione, l’allenatore italo-brasiliano non ha potuto far altro che rilanciare l’ex Real Madrid pur non ritenendolo idoneo al proprio gioco.

L’idea di Giuntoli ora è intervenire nel reparto difensivo con uno o due acquisti che andranno a chiudere nuovamente lo spazio per Danilo. Da qui l’idea di lasciarlo partire già a gennaio e l’inserimento del Napoli con Conte che gradirebbe accoglierlo al Maradona.

Juventus, rottura con Danilo: strappo definitivo

La pista Napoli potrebbe decollare soltanto nel caso in cui la Juventus decidesse di lasciar partire il brasiliano senza alcun tipo di indennizzo, un’idea che non trova d’accordo la società bianconera.

Da qui è nata la rottura tra il club e Danilo: la dirigenza juventina ha già comunicato al calciatore che deve trovarsi un’altra squadra. Inoltre c’è la possibilità che il brasiliano non venga convocato per la Supercoppa in programma ad inizio gennaio. Dall’altro lato il giocatore sta spingendo per la soluzione Napoli, provando a convincere Giuntoli a risolvere il contratto che scadrà il 30 giugno 2025.

Situazione complicata dunque, anche se dall’esito scontato: il matrimonio tra la Juventus e Danilo è ormai arrivato al punto di non ritorno. Nei prossimi giorni si consumerà il divorzio, resta da capire se il brasiliano riuscirà a vincere la sua personale battaglia e approdare al Napoli, oppure dovrà ripiegare su qualche meta esotica. Dall’Arabia Saudita è arrivato qualche sondaggio, anche se al momento la destinazione non convince particolarmente. Cambierà idea la Juve o Danilo? La risposta all’interrogativo deciderà la prossima tappa della carriera del 33enne.