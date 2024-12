Il matrimonio finito e le conseguenze della rottura tra la showgirl e l’attaccante: ormai l’ex coppia è ai ferri corti

Ora è scontro totale. Tra Wanda Nara e Mauro Icardi volano gli stracci e l’ultimo atto della vicenda alza ancora di più i toni.

L’ex coppia sembra essersi rotta definitivamente e neanche le due figlie, purtroppo, riescono a far mettere da parte i propositi bellicosi dei due. Una contro l’altro in un crescendo di accuse reciproche, di botta e risposta che incendiano gli animi. Negli ultimi giorni è successo di tutto con Icardi che avrebbe presentato denuncia contro Wanda Nara perché, la sua versione, gli avrebbe impedito di vedere le figlie Francesca e Isabella.

Questo hanno dichiarato due giornaliste nel corso di un programma su Telefe, aggiungendo che ora Icardi potrà vedere le bambine per Natale. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare la presentatrice argentina che sui social ha sbottato: “Mi sorprende che due madri – il riferimento è appunto alle due giornaliste che hanno parlato della vicenda – parlino così male di una donna con 5 figli“. Quindi ha aggiunto: “Ho mostrato le prove delle volte che gli abbiamo scritto ma era impegnato a spendere soldi per case e per la signora giapponese“.

L’attacco di Wanda Nara contro Icardi è proseguito, con l’accusa di aver dato a China Suarez un orologio che proprio lei aveva regalato per un anniversario: “Stava con la sua ex amante fino a giovedì, poi lei è andata con un altro uomo in Messico e lui è impazzito. Minaccia di tagliare l’assistenza sociale, pensa a tutto per ferirmi: se è al verde come dice, che venda l’orologio che gli ho regalato per pagare gli alimenti“.

Wanda Nara contro Icardi: le chat pubblicate

La stessa Nara ha anche reso pubblica una conservazione avvenuta tra sua madre, Nora Colosimo, e lo stesso Mauro Icardi.

Una chat in cui la donna si informa sulla salute del calciatore, operato qualche giorno fa al ginocchio, e gli dice di volergli portare le figlie. Messaggi a cui sembrerebbe che Icardi non abbia risposto. Sui social poi sono stati mostrati successivamente i messaggi che l’ex Inter ha inviato alla suocera, frasi molto dure per rispondere all’accusa di essere in qualche modo la causa della malattia della figlia, dovuta secondo Nora Colosimo alla tristezza provata da Wanda Nara per il tradimento di Icardi.

“Hai poco da dire su di me come padre, marito, genero o qualsiasi altra cosa. Davvero devo essere incolpato? – il testo del messaggio del bomber argentino alla suocera – La malattia non può averla contratta mentre dormiva con uno dei miei ex compagni di squadra nella mia casa a Milano? O forse per mantenere una doppia vita per tre anni con quello che oggi è finito per essere il suo fidanzato?” Parole di fuoco, uno scontro totale che continua anche a mezzo social.