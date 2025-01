La showgirl argentina ha dovuto prendere una decisione drastica per evitare che le cose potessero peggiorare: cosa è successo

Natale lontano dai figli per Wanda Nara. La nuova vita della showgirl argentina, ormai separata da Mauro Icardi, passa anche per situazioni come quella vissuta durante le festività.

Cerca un nuovo equilibrio la bella presentatrice e lo fa con al fianco il rapper L-Gante, suo nuovo compagno dopo la burrascosa fine del matrimonio con l’attaccante del Galatasaray. Un rapporto logorato dagli anni e dalle incomprensioni che è finito nel peggior modo possibile tra tradimenti (veri o presunti), liti, denunce e accuse reciproche.

In pratica tutto quello che non dovrebbe succedere in una coppia che si separa ed ha dei figli. Proprio i figli di Wanda Nara sono stati in qualche modo vittime della situazione che coinvolge la madre ed è stata la stessa showgirl a spiegare la decisione drastica che ha dovuto prendere per il loro bene. Una decisione motivata dalle tante notizie, vere o presunte, che circondano il suo nome e che, in alcuni casi, dipingono un quadro che alla donna non piace proprio. Da qui la scelta di difendere i cinque figli togliendo loro il cellulare per evitare che le notizie che la vedono coinvolta potessero in qualche modo turbare la loro serenità.

Wanda Nara svela: “Cose terribili su di me”

Sui social Wanda Nara si è sfogata, raccontando quel che è stata la sua decisione. “Ho trascorso il mio primo Natale lontana dai miei figli. Su di me ho sentito cose terribili ed ho dovuto togliergli i telefoni perché non vedessero o sentissero parlare di qualcosa che non sono“.

L’argentina ha quindi continuato: “Loro sanno che persona sono e che madre sono: ho dedicato ogni minuto della mia esistenza a loro. Non è stato bello sentire tante bugie per le persone che mi amano“. Non è chiaro a quali notizie si riferisca Wanda Nara, anche se nelle ultime settimane tra i gossip che la riguardano quello che ha tirato maggiormente l’attenzione è relativo al presunto tradimento al marito Icardi con un altro ex giocatore dell’Inter, Keita Balde.

Potrebbero essere queste le notizie che hanno fatto infuriare Wanda Nara, fino ad arrivare alla decisione di togliere il telefono ai cinque figli per fare in modo che non venissero a conoscenza delle cose che si dicono sulla madre. Scelta drastica come quella di vivere la sua nuova vita in Argentina: “Mi sono trasferita nel mio posto felice e sicuro, il mio Paese – ha continuato sui social –. Mi sono presa cura della mia salute, del benessere dei miei figli e di tutti quelli che mi circondano. Come ogni donna separata – ha quindi concluso –, lo sto facendo da sola, aspettando che sia fatta giustizia“.